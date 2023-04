НАСА избра четирима участници, които да се впуснат в първата едногодишна аналогова мисия на агенцията в местообитание за симулиране на живот на Марс.

Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), е наземна мисия, която трябва да започне през юни в космическия център на агенцията Джонсън в Хюстън. Мисията е първата от три планирани едногодишни симулации на живот на повърхността на Марс, по време на които членовете на екипажа ще живеят и работят в 3D отпечатано местообитание с площ от 1700 квадратни фута (157.9 кв.м.).

Източник: НАСА Екипите на CHAPEA ще живеят и работят в 3D отпечатано местообитание от 1700 квадратни фута, разположено в космическия център Джонсън на НАСА. Местообитанието включва четири индивидуални жилищни помещения за екипажа на доброволците.

Изследователите ще симулират предизвикателствата на човешка мисия до Марс, включително ограничения на ресурсите, повреда на оборудването, забавяне на комуникацията и други фактори на околната среда.

"Симулацията ще ни позволи да съберем когнитивни и физически данни за ефективността, за да ни даде по-добра представа за потенциалните въздействия на дългосрочните мисии до Марс върху здравето и работата на екипажа", каза Грейс Дъглас, главен изследовател на CHAPEA. "В крайна сметка тази информация ще помогне на НАСА да вземе информирани решения за проектиране и планиране на успешна човешка мисия до Марс."

НАСА установява дългосрочно присъствие на Луната за наука и изследване чрез Artemis. Знанията, придобити на и около Луната, ще помогнат за изпращането на първите астронавти на Марс в бъдеще.

Участниците бяха избрани след кандидатстване за участие в програмата на НАСА през 2021 г. Ето кои са четиримата членове на екипажа и двама резервни членове:

Кели Хастън, командир

Източник: НАСА Кели Хастън

Хастън, регистриран член на Mohawk Nation of the Six Nations of the Grand River в Канада, е учен изследовател с опит в изграждането на модели на човешки заболявания. Тя е инициатор на иновативни проекти, базирани на стволови клетки, извличащи множество типове клетки за работа при безплодие, чернодробни заболявания и невродегенерация.

Хастън получава бакалавърска степен по интегративна биология и магистърска степен по ендокринология от Калифорнийския университет, Бъркли, и докторска степен по биомедицински науки от Калифорнийския университет, Сан Франциско (UCSF) и Станфордския университет в Пало Алто, Калифорния. Там тя комбинира подходи, базирани на животни и клетки, за да открие биологични дефекти, свързани с безплодието. Следдокторантската работа на Хастън както в Харвардския университет в Кеймбридж, Масачузетс, така и в институтите Гладстоун на UCSF се фокусира върху амиотрофичната латерална склероза.

Рос Брокуел, борден инженер

Източник: НАСА Рос Брокуел

Брокуел от Вирджиния Бийч, Вирджиния, е строителен инженер и администратор на обществени дейности. Работата му е фокусирана върху инфраструктурата, проектирането на сгради, операциите и организационното лидерство.

Брокуел получава бакалавърска степен по гражданско инженерство от Технологичния институт на Джорджия в Атланта и магистърска степен по аеронавтика от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Той притежава професионални сертификати от Съвета за зелено строителство на САЩ, Института за устойчива инфраструктура и е сертифициран комисар по планирането.

Нейтън Джоунс, медицински служител

Източник: НАСА Нейтън Джоунс

Джоунс от Спрингфийлд, Илинойс, е сертифициран лекар по спешна медицина, специализиран в предболнична и аскетична медицина. В момента работи като лекар по спешна медицина, директор по спешна медицинска помощ и тактически лекар в болница Springfield Memorial. Джоунс е доцент по спешна медицина в Медицинския факултет на Южен Илинойс.

Той получава бакалавърска степен по молекулярна и клетъчна биология от Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн и докторска степен по медицина от Медицинския факултет на Южен Илинойс. Завършил е специализация по спешна медицина в Медицинския колеж на Университета на Илинойс в Пеория.

Алиса Шанън, научен служител

Източник: НАСА Алиса Шанън

Шанън от Сакраменто, Калифорния, е медицинска сестра с напреднала практика в Медицинския център на Калифорнийския университет в Дейвис. Тя има силен интерес към визуализацията на данни и използването на точни данни за подобряване на резултатите за пациентите.

Първоначално Шанън е работила като учител в начално училище, преди да се върне в училище, за да достигне бакалавърска степен като медицинска сестра. След като работи като регистрирана медицинска сестра по телеметрия, тя получава магистърска степен от UCSF като сърдечно-съдова клинична медицинска сестра със специалност генетика.

Тревър Кларк, резервен член на екипажа

Източник: НАСА Тревър Кларк

Кларк от Таузънд Оукс, Калифорния, е старши главен инженер в космическата и отбранителната индустрия. Той разработва алгоритми за машинно обучение и дълбоки невронни мрежи за подобряване на възможностите на разширени сензорни системи с изкуствен интелект.

Кларк получава бакалавърска степен по електроинженерство от Академията на военновъздушните сили на САЩ и след дипломирането си е назначен като офицер от военновъздушните сили. Той получава магистърска степен по електроинженерство от Калифорнийския държавен университет, Фресно, докато все още е на активна служба. Кларк се отделя от военновъздушните сили в чин майор.

Анка Селариу, резервен член на екипажа

Източник: НАСА Анка Селариу

Селариу е микробиолог в американския флот. Нейният опит обхваща откриването и производството на вирусни ваксини, предаването на приони, разработването на генна терапия и управлението на проекти за изследване на инфекциозни болести.

Селариу получава бакалавърска степен по филология от Университета на Трансилвания, Румъния, бакалавърска степен по биохимия от Университета Монклер, Ню Джърси, и докторска степен по интердисциплинарни биомедицински науки от Университета Рутгерс, Ню Джърси. Тя също е завършила постдокторантска стипендия в Центъра за изследване на приони, Държавния университет на Колорадо във Форт Колинс.