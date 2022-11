Американски онлайн търговец на дребно Amazon.com Inc. възнамерява да съкрати около 10 хиляди служители, съкращенията ще започнат тази седмица, пише The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Това ще бъде най-голямото съкращаване на персонала в историята на компанията.

Съкращенията ще засегнат предимно отделите за разработка на устройства, включително гласовия асистент Alexa, както и отдела за търговия на дребно, казаха източниците на изданието.

Намаляването на персонала по време на критичния празничен пазарен сезон за търговците на дребно показват колко бързо влошаващата се световна икономика е засегнала компанията и я е накарала да мисли за прекомерен персонал, се отбелязва в статията.

По-рано други американски медии вече писаха, позовавайки се на свои източници, че Amazon извършва мащабен преглед на бизнеса си, за да намали разходите и планира да обърне специално внимание на подразделението за производство на устройства.

Повече от 10 000 служители работят върху Alexa, докато подразделението за устройства като цяло регистрира оперативна загуба от над 5 милиарда долара годишно в продължение на няколко години, според вътрешни документи, получени от The Wall Street Journal.

Глобалният персонал на компанията наброява около 1,5 милиона души.

Акциите на Amazon се понижиха с 1,9% по време на търговията в понеделник, информира finmarket.ru. Пазарната стойност на онлайн търговеца на дребно е паднала с почти 41% от началото на тази година (до $1,03 трилиона), докато борсовият индекс Nasdaq Composite е загубил 28%.