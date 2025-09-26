Федерален съдия одобри споразумение за 1,5 милиарда долара между компанията за изкуствен интелект Anthropic и автори, които твърдят, че близо половин милион книги са били незаконно пиратствани за обучение на чатботове, съобщава CBS.

В рамките на извънсъдебно споразумение, одобрено от съдия в Сан Франциско, авторите и издателите ще получат по около 3000 долара на книга, но решението не се отнася за бъдещи ситуации.

"Това е справедливо споразумение", заяви окръжният съдия Уилям Алсуп, добавяйки обаче, че разпределението му между всички страни ще бъде "сложно". Според адвоката на авторите Джъстин Нелсън, около 465 000 книги са в списъка на произведенията, незаконно използвани от Anthropic, за да подобрят своя голям езиков модел Claude.

Асоциацията на американските издатели нарече споразумението "важна стъпка в правилната посока за привличането на AI разработчиците към отговорност за безотговорното и безсрамното нарушение на авторските права". Президентът на организацията Мария Палант подчерта, че "всеки друг голям AI разработчик е обучавал своите модели на гърба на автори и издатели".

Гилдията на авторите определи споразумението като "крайъгълен камък в борбата на авторите срещу кражбата на произведенията им от AI компаниите". Организацията подчерта, че това "изпраща ясен сигнал към AI компаниите, че нарушаването на авторските права има висока цена".

Базираната в Сан Франциско Anthropic заяви, че е доволна от предварителното одобрение. "Решението ни позволява да се фокусираме върху разработването на безопасни AI системи", каза заместник-главният юрисконсулт Апарна Шридар. Тя подчерта, че съдебното решение от юни, което определя AI обучението като "трансформативно справедливо използване", остава непокътнато.

През юни съдът се произнесе, че обучението на AI чрез книги с авторски права само по себе си не е незаконно. Проблем се оказа обаче практиката на Anthropic да си спестяват закупуването им и да ги теглят от пиратски сайтове.

Основната загриженост на съдия Алсуп се концентрира върху процеса на обработка на исканията, за да се гарантира, че всички имащи право знаят за него и авторите "няма да бъдат измамени". Той беше поставил краен срок 22 септември за подаване на формуляр за претенции.