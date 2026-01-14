Banka Kombëtare Tregtare (BKT) - най-голямата банка в Албания, потвърди, че системите ѝ за сигурност са били компрометирани и карти на нейни клиенти са били клонирани, а сметките - източени, съобщава местният портал "Капитали".

Позицията на банката дойде след медийни публикации за нейни клиенти, които установили, че някой е похарчил парите им в чужбина. "В един случай станало ясно, че картата на гражданин е била използвана в България за покупки на стойност хиляди евро", пише онлайн изданието.

Чужди сметки са били източвани и на територията на Италия, както и в други страни. Поне един от случаите е с кражба на до 5000 евро.

Според BKT измамниците са действали чрез скрита камера в банкомат в Тирана, като устройството е било открито само час след поставянето си, "много малък брой карти са били засегнати", те вече са блокирани и пострадалите ще получат парите си обратно.

"Капитали" отбелязва, че реалният мащаб на пробива не е ясен и толкова бързото установяване на няколко различни случая на източени карти може да е знак, че ударът е по-голям от това, което BKT признава.