Миналата седмица Samsung България представи пред българската аудитория най-новото в категорията "Телевизионни устройства". Компанията обяви официалния старт на кампанията за предварителни поръчки на най-новите телевизори Neo QLED. Премиерата идва месец, след като Samsung за 15-та поредна година бе обявена за лидер на глобалния пазар за телевизионни устройства. В ексклузивно интервю разговаряме с господин Хуун Сеул, вицепрезидент на Samsung Electronics Румъния и България, за технологичните иновации, променящи света, и отговорността да си номер 1.

- Господин Сеул, 2020 беше трудна година. Все повече хора започнаха да работят и учат от вкъщи. Как това промени начина, по който потребителите използват своите телевизори?

Безспорно, 2020 година остави отпечатък върху всеки един от нас. Бяхме принудени да прекараме повече време вкъщи, екранът у дома се превърна в прозорец към всичко, случващо се по света. Сега, през 2021 г. едно нещо е по-ясно от всякога - а именно, че технологиите играят ключова роля в живота ни, помагат ни да продължим напред и да поддържаме връзката със заобикалящия ни свят. Потребителите имат вече нова дефиниция за функцията на телевизора си, гледайки на него през призмата на променящия се свят - инвестират в по-големи екрани и премиум телевизори, които да отговарят на индивидуалния им начин на живот и нужди. Ние в Samsung внимателно анализираме изискванията на нашите потребители и следваме тенденциите и динамиката на пазара. В резултат на това, предлагаме високотехнологични продукти, които излизат от рамките на представата за традиционно телевизионно устройство. В нашата философия за разработване на иновации е заложена идеята да отговаряме на потребностите на всеки. В резултат на това, технологиите на компанията удовлетворяват нуждите на съвременния човек във всяка област - от изискванията му към екрана до желанията му за по-пълноценно потребителско изживяване.

Samsung винаги е бил пионер, когато става въпрос за предоставяне на "умни" решения за различни обществени групи. Мисията на компанията е да поставяме потребителите и техните лични предпочитания в основата на концепцията за екосистема от устройствата. Ето защо, към "Екрани навсякъде" (нашето мото в сферата на телевизионните устройства) добавихме "Екрани за всички"! Всеки трябва да има възможност да се наслаждава на аудиовизуално съдържание без граници. Затова се стремим да предоставим функционалности, оптимизирани и за хора с увреждания, и техните различни нужди.

През 2021 г., за 15-та поредна година Samsung е номер 1 на световния пазар за телевизионни устройства. Лидерската ни позиция е отговорност и мотивация - продължаваме да изкачваме нови върхове, за да предложим необикновени потребителски изживявания.

Според проучване, проведено наскоро в България, през 2020 г. при избора на телевизор потребителите имат предпочитания към по-големи и по-скъпи устройства. Какви са вашите наблюдения относно промяната в нагласата на потребителите? Кой е най-популярният телевизор на Samsung на българския пазар?

Samsung анализира променящия се начин на живот и адаптира новите си продукти и стратегии за развитие към динамиката на средата. От години компанията предоставя на потребителите набор от атрактивни възможности, от които всеки може да избере съобразно нуждите си. Спряхме да третираме телевизора като устройство за консумация на съдържание и го трансформирахме в централен елемент във всеки дом, елемент, който може да бъде персонализиран. Потребителите искат да имат пред себе си по-голям образ, и ние им го предоставяме. Даваме им увереността да възприемат света в по-големи мащаби и да преоткрият наистина епично изживяване с телевизор с голям екран, като че ли са в домашния си киносалон.

Бих могъл да обобщя, че в днешно време потребителите инвестират повече в решения, които да подобрят времето, прекарано у дома. На местните пазари се наблюдава увеличение на продажбите на 4K телевизори, които осигуряват още по-завладяващо изживяване, без значение на какво отстояние от екрана се намирате. Що се отнася до размера, екрани, по-големи от 55 инча, се превърнаха в един от най-бързо развиващите се сегменти на пазара. От впечатляващо качество на картината до спиращ дъха дизайн, има толкова много фактори, които влияят върху покупката. Размерът на екрана, обаче, продължава да е основният критерий.

Промени ли 2020 г. начина, по който Samsung възприема ролята на технологиите и особено ролята на телевизорите в домовете ни? Какво е мястото на телевизора в екосистемата на Samsung?

Домът ни се трансформира пред очите ни. Той се превърна в нашето работно място, класна стая, фитнес зала, киносалон... Потребителите разчитат на телевизорите си повече от всякога, те се превърнаха в своеобразна събирателна точка. В днешно време телевизорът е "натоварен" с редица отговорности - това е екранът, който свързваме с нашия компютър, за да работим комфортно, част от оборудването в нашата "домашна конферентна зала", нашето домашно кино, личен дигитален фитнес треньор или начин да достигнем до нови измерения в гейминга. И не на последно място - много важен елемент от интериора, който ни помага да изразим себе си. С по-разнообразни и усъвършенствани функции, нашите нови телевизори са ядрото на екосистемата на Samsung и дават на потребителите силата да бъдат по-ефективни и по-пълноценни, да постигат повече от всякога.

Наскоро Samsung представи новата технология Neo QLED. По какво тя се различава от QLED?

Neo QLED предефинира представата ни за възможностите на екраните. Днес, повече от всякога, искаме да се докоснем до малките детайли, които ни отвеждат по-близо до реалния живот. Точно в този момент идва Neo QLED - технологията представлява гигантски скок в развитието на дизайна, и повишаването на качеството на картината и звука. Навиците ни за възприятие на аудиовизуално съдържание се променят. Neo QLED бе разработен именно в съзвучие с динамиката на начина на живот.

Мога уверено да кажа, че Neo QLED 8K определено е водещият модел в портфолиото на Neo QLED тази година, Neo QLED 8K е устройство от следващо поколение. Той представя изцяло нова технология на дисплея - с иновативен източник на светлина, наречен Quantum Mini LED. Технологията Quantum Matrix позволява изключително фин и прецизен контрол на плътно поставените светодиоди, предотвратявайки разсейването на светлина и позволявайки на зрителите да се насладят на съдържанието.

Миналата седмица пред българската аудитория за първи път бяха представени най-новите Neo QLED технологии. Samsung България официално стартира и кампанията за предварителни поръчки на Neo QLED - в зависимост от избрания модел Neo QLED телевизор, потребителите ще го получат като пакет със Samsung Q Soundbar. Кампанията за предварителни поръчки продължава до 26 март.

Обстоятелствата показват, че не бихме се върнали скоро в киното, но това не означава, че бихме спрели да гледаме филми - и ето го The Premiere. Как се различава изживяването с него, в сравнение с обикновен телевизор?

The Premiere е следващ етап в развитието на "домашното кино", той е предназначен за всички, на които им липсва изживяването в киносалона. Това е първият троен лазерен проектор в индустрията с 4K резолюция, благодарение на който пред себе си виждате образ с размер до 130 инча. Минималистичният дизайн на The Premiere, със заоблени ръбове и елегантно покритие, се вписва във всеки интериор. Просто поставете The Premiere пред бялата стена, изберете си хубав филм и грабнете пуканките.

Миналата година Samsung представи The Terrace, телевизор, предназначен за външни условия. Ще го видим ли на българския пазар скоро?

Потребителите очакват изживяване, съобразено с техните нужди, лични предпочитания и стил. Продуктите от гамата Lifestyle TV на Samsung са разработените, така че да удовлетворят изискванията на потребители с различени нужди и динамика на живот. В същото време устройствата пасват на всяко пространство - у дома, но вече и навън. Създадохме The Terrace, за да може потребителите да се насладят на качеството на картината, звуковите характеристики и интелигентните функции, които очакват от Samsung, и навън - в градината, на балкона или край басейна. Той ще бъде наличен на местния пазар съвсем скоро, точно навреме - за лятото. Съвсем скоро ще споделим повече!

Каква е визията на Samsung за бъдещето на телевизорите?

Горд съм, че непрекъснато създаваме иновации с цел да подобрим ежедневието на потребителите ни. През изминалата година технологиите, за които някога смятахме, че може би някой ден би било хубаво да имаме, се превърнаха в необходимост. Домовете ни се превърнаха в офиси, училища, спортни зали... Ролята на телевизора в живота ни стана още по-важна. И през тази година в Samsung продължаваме да предефинираме представата за телевизионното устройство и да го адаптираме спрямо нуждите и желанията на нашите потребители. Освен подхода ни при разработването на нови функционалности, нашето лидерство по отношение на качеството на картината, затвърди първата ни позиция като производител на телевизори на световния пазар - и то за 15-а поредна година.