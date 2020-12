Наближава края на годината, която определено ще остане в историята като една от най-волатилните за световните фондови пазари. След най-бързото навлизане в "мечи пазар" за индексите, последва също толкова излизане от него, а водещите световни борсови индекси се повишиха до нови рекорди. Технологичните компании доминираха пред всички останали, следствие на новите тенденции, в среда на криза и дистанционна работа, а някои активи, като златото и криптовалутите получиха антиинфлационен тласък.

Безспорно обаче годината може да се определи като годината на сектора на електрическите автомобили. Видяхме много компании от сектора да станат публични, или чрез първични публични предлагания, или чрез сливания с компании със специална инвестиционна цел, докато акциите на водещите имена поскъпнаха няколко пъти от началото на годината.

Инвеститорите обаче се интересуват от бъдещето, а не от миналото и анализаторите започнаха да се надпреварват да дават своите прогнози за следващата 2021-ва година с нейното приближаване.

Ето и някои от водещите теми според водещи финансови специалисти:

Фондовите пазари ще са в добра форма

V-образното икономическо възстановяване, по-голямата яснота относно ваксините срещу коронавируса и продължаващата политика на подкрека създават благоприятна среда за акциите през следваваща година. Това посочват стратези на американската банка Morgan Stanley, цитирани от "Блумбърг".

"Инвеститорите могат да се насочат към акции и корпоративни облигации за сметка на кеша и държавните облигации и да продават американски долари. Волатилността ще намалее, а инвеститорите трябва да са търпеливи на стоковите пазари", посочват стратезите на банката в прогнозата си за 2021 г.

Според тях глобалното възстановяване е устойчиво, синхронно и подкрепено от политики, като следва голяма част от "нормалните" условия за след рецесия. "Запазете вяра, вярвайте във възстановяването", казват още стратезите.

Показателят за глобалните акции са близо до рекорди на фона на оптимизма, че очакваното пускане на ваксини на пазара и допълнителни фискални стимули в САЩ ще дадат тласък на световната икономика. Въпреки това скептици отбелязват, че краткосрочните перспективи са предизвикателни на фона на завръщането на част от ограниченията в някои страни заради възраждането на пандемията.

Morgan Stanley се присъединява към JPMorgan и Goldman Sachs, рисувайки положителна картина за акциите. Според стратега на банката Марко Коланович резултатите от президентските избори в САЩ са положителни за пазарите.

Екипът на Morgan Stanley не очаква плавен път нагоре и отбелязва, че значителни предизвикателства остават. Рисковете включват по-тежка от очакваното вълна на коронавируса през зимата и връщане към строгите икономии в дългосрочен план.

Наскоро от Goldman Sachs заявиха, че потребителското банкиране, а не капиталовите пазари, най-вероятно ще бъде източник на ръст на приходите за големите кредитори в САЩ.

Анализатори от американската инвестиционна банка заявиха, че редица фактори да подкрепят цените на акциите на Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, US Bancorp и PNC Financial Services.

"Таксите на банките за потребителите постоянно нарастват, докато приходите от ипотеки и капиталови пазари вероятно ще започнат да спадат", посочват от Goldman Sachs.

Международните пазари ще се представят по-добре от щатските

Коя инвестиция ще се представи по-добре през следващите няколко години, американски или чуждестранни акции? Отговорът не е спорен и не е САЩ.

Настоящият консенсус, че чуждестранните акции ще надминат тези в САЩ, е изключително необичаен. BlackRock, например, изчислява, че американските акции ще донесат възвращаемост от 5.8% годишно през следващите 10 години, в сравнение със 7.1% за европейските акции и 7.3% за развиващите се пазари.

Vanguard изчислява, че американските акции ще донесат възвръщаемост в диапазона от 3.9-5.9% годишно през следващите 10 години, докато чуждестранните акции ще генерират възвръщаемост по-близо до между 7.4-9.4%.

JPMorgan и UBS, за да назовем още двама, се съгласяват, че в чужбина има повече стойност. Всъщност е трудно да се намерят публично достъпни предположения за капиталовия пазар, които да благоприятстват САЩ пред международните пазари.

Този консенсус има смисъл, когато разопаковате трите основни драйвера за поскъпването на акциите. Първо, доходността от дивиденти обикновено е по-висока извън САЩ. Второ, Covid-19 потиска бизнес перспективите по целия свят, така че спадът в печалбите, генериран от американски компании през последните години - и който прокара американските акции покрай чуждестранните пазари през последното десетилетие - е малко вероятно да се върне скоро. Трето и вероятно най-важното е, че оценките са значително по-ниски извън САЩ. По каквато и да е мярка, американският фондов пазар е толкова богато оценен, както някога е бил, или е близо до тези оценки, така че финансовите коефициенти едва ли ще се повишат значително от сегашните нива. Междувременно много чуждестранни фондови пазари се търгуват близо или под средните си исторически оценки, така че има значително място за тях да се покачат и да увеличат бъдещите си доходи.

В началото на 2000-те години, например, акциите на развиващите се пазари се търгуваха при депресирани оценки; само няколко години по-късно през 2007 г. те бяха най-скъпо оценяваните. Съвсем наскоро американският фондов пазар се търгуваше доста над историческата си средна оценка точно преди финансовата криза от 2008 г; до началото на 2009 г. американските акции спаднаха доста под тази средна стойност.

Продажбите на смартфони ще преживеят 5G бум

Потребителите ще се насочат към 5G устройства, като новия iPhone 12 на Apple и през 2021 година се очаква скок на продажбите на смартфони. Това прогнозира производителят на мобилни чипове Qualcomm, цитиран от "Уолстрийт джърнъл".

Qualcomm, която е водещ доставчик на чипове за 5G оборудване, прогнозира продажбата на 450 до 550 млн. 5G смартфона през 2021 година, което е двойно повече от очакваното за 2020 година.

"Продажбите на телефони бяха голям двигател на печалбата на компанията през последното тримесечие", коментира главният изпълнителен директор Стив Моленкопф.

По думите му Qualcomm печели и от други видове устройства, които използват 5G чипове. В тази категория попадат устройствата от интернет на нещата и мрежовото оборудване.

Златото най-вероятно ще продължи да блести

Златото може да поскъпне с 60% през следващите 12 месеца, тъй като стимулите на централните банки и икономическите сътресения могат да доведат до рекорден интерес към благородния метал, прогнозираха анализатори от Bank of America в понеделник.

Паричните власти харчат трилиони долари, за да поддържат икономиките си и да се борят с негативните последствия от пандемията. Широкоразпространените разходи ще окажат невероятен натиск върху валутите, казаха анализаторите на банката, което от своя страна ще подтикне инвеститорите към злато и ще видим дефицит при метала.

Все още има достатъчно място за инвеститорите да се насочат към злато, добавиха още от банката. Позиционирането "беше изненадващо слабо" дори след златното рали в края на март, а масивният приток на капитал ще изпрати цените нагоре, които ще нарастват през следващата, прогнозират още от Bofa.

В основата ще е печатането на пари като фактор, който ще предопредели изстрелването на "жълтия метал" до рекорд до октомври на следващата година, прогнозира Bank of America.

Анализаторите на фирмата вдигнаха 12-месечен ценови таргет за благородния метал до 3000 долара за унция от 2000 долара, определяйки златото като "най-добрия защитник на стойност" на фона на силния икономически спад.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи на финансовите пазари