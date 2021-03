Вероятно сте наясно, че Google постоянно следи какво правите, когато използвате устройство с Android или някое от приложенията или услугите на компанията — но може още да не осъзнавате, че пипалата на технологичния гигант достигат много по-надълбоко и Google знае местата, които посещавате, покупките, които правите, и още много.

Изданието Wired събира информация относно това какво Google знае за вас — и как да ограничите събираните данни.

В интернет

Първата стъпка е да влезе в страницата Activity Controls във вашия профил. Данните, които Google събира, могат да бъдат разделени на шест части. Може да изключите всяка една от тях по отделно от линка.

Първите две секции, Web & App Activity и Location History, са най-важните — всичко, което правите в интернет; всичко, което търсите; всичко което правите в Google приложенията се събира тук.

Изберете Manage activity под Web & App Activity, за да получите повече детайли — ще видите страниците, които сте посещавали, търсенията и приложенията, които се използвали на вашия Android телефон.

Изберете Filter by date & product, за да видите кои приложения събират информация — от Google Assistant до Google Play Store. Когато поставите филтър, може да изтриете всички събрани данни за дадено приложения или дата. За да изтрите всичко, ще трябва да изберете линк вляво — Delete activity, а след това да изберете All time и All products.

Наскоро Google въведе и друга възможност: автоматично да трие всички данни, които са по-стари от 3 или 18 месеца. Опцията може да бъде достъпена чрез Choose to delete automatically.

Втората секция, Location History, събира данни от Android телефона ви и работи по малко по-различен начин. Отново може да изберете Manage Activity, за да видите данните, с които Google разполага, но тук те са разположени върху карта.

За да изтриете данните, изберете иконката с кошче за боклук в долния десен ъгъл.Устройства, звук, YouTube и Gmail

Третата категория в Activity controls е Device Information и покрива телефоните и таблетите, които са свързани с вашия акаунт. Тук може да изчистите цялата история. Ако не ползвате Android устройство, е възможно да не виждате тази секция.

На четвърта позиция е Voice & Audio Activity — всичко, което сте "казали" на Google Assistant може да бъде видяно, и чуто, в Manage activity. Изберете трите точки отстрани на записа, за да го изтрите; кошчето, за да изтриете събрано от конкретния ден; или Delete Activity, за да изтрите всичко.

Последните две секции включват YouTube и са структурирани по подобен на Voice & Audio Activity начин.

Това обаче не е всичко: Google следи и пощата ви, за да събира информация какво и кога сте купили, пътуванията ви, полетите ви и други. Може да видите повече информация тук.

Персонализирани реклами и мобилни устройства

На този линк може да видите рекламния профил, който Google е създал — включително пол, възраст и всички теми, които компанията смята, че са ви интересни. Те могат да бъдат трити отделно.

За да изключите напълно тази опция, използвайте бутона в началото на страницата. Това няма да намали броя на рекламите, които виждате, нито пък ще намали данните, които компанията събира за вас — просто няма да ги свързва. Все още не сме говорили за мобилните устройства. Основните данни, които Google събира за вас, е през тях, както и през приложенията.

На самия телефон може да отворите Settings и да изберете Google, за да промените някои от настройките. Изберете Google Account, за да видите страниците, на които вече обърнахме внимание, но през телефона ви. Изберете Ads, за да изключите персонализираните реклами; или Search, Assistant & Voice, за да видите какво знае Google Assistant за вас. Вероятно там ще се появи информация и за покупки и резервации, които сте правили.

Изберете Location от менюто, за да изключително напълно събирането на информация от Android приложението, което използвате. Препоръчително е по-скоро да ограничите достъпа до местоположението ви за всяко приложение отделно чрез Apps & Notifications, Advanced и App permissions. Оттам може да избере кои приложения ще имат достъп до камерата, микрофона, местоположението, контактите ви и други.

На iPhone Google далеч няма толкова сила. Ако отворите Settings, а после Privacy and Location Services, може да видите всички приложения и поотделно да разберете достъп до какво имат — и да го изключите.

След като преминете през всички стъпки, вече сте ограничили значително методите, по които Google събира за вас — макар и вероятно не всички.

Следващите стъпки, които може да предприемете, са използването на друг браузър (и имайте предвид, че дори в Incognito mode на Chrome Google продължава да знае какво правите), друга търсачка и, разбира се, телефон, който не използва операционната система на Google.