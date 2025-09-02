Инвестиционната компания Elliott Management е придобила дял на стойност $4 милиарда в PepsiCo, превръщайки се в един от най-големите акционери на компанията, съобщават световните медии. Мащабното включване е част от активистка кампания, насочена към възстановяване на растежа на бранда и повишаване на стойността на акциите му.
Очаква се инициативата да засили оперативната ефективност и управленския контрол в световния гигант.
Трудни времена
PepsiCo, известна със своите марки като Gatorade, Doritos и Pepsi, се сблъсква с редица предизвикателства. От май 2023 г. акциите на компанията са спаднали с около 25%, като пазарната й стойност се сви от $270 милиарда на около $200 милиарда.
Основните проблеми включват спад в продажбите на напитки в Северна Америка, намаляване на маржовете на печалба и забавяне на растежа в сегмента на хранителните продукти.
В отговор на трудностите компанията непрестанно се опитва да отговори на променящите се вкусове на потребителите чрез инвестиции в по-здравословни напитки. Стъпка в тази посока беше придобиването на производителя на енергийни напитки Celsius.
План за възстановяване
Elliott Management вече е представил на борда на директорите на PepsiCo план за възстановяване. Той включва оперативен преглед на бизнеса с цел идентифициране на слабите звена, реструктуриране на портфейла чрез отделяне на подразделенията за напитки и храни.
Част от идеите включват подобряване на управлението чрез засилване на контрол и отчетност, както и насочване на инвестиции към растеж чрез маркетинг и иновации.
Според оценките на Elliott успешното прилагане на тези мерки може да доведе до увеличение на цената на акциите с над 50%. След обявяването на инвестицията, акциите на PepsiCo скочиха с около 5% в предварителната търговия, достигайки цена от $155/акция.
Elliott Management има дълга история на подобни кампании в световни компании. Примери за това са Honeywell, където намесата насърчи разделяне на бизнеса, както и Starbucks, при които Elliott настоя за кадрови промени в ръководството.