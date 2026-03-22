На европейските пазари през последните две години се появи интересен феномен. Няколко компании от различни индустрии претърпяха силен спад на цените на акциите си, но причините за този спад са напълно различни. Когато TeamViewer, Nexi, Teleperformance и Endava се поставят една до друга, се получава необичайна картина. И четирите компании са силно под натиск, но пазарът наказва всяка от тях по различна причина. Това създава различни типове асиметрия между риск и оценка.

Самото сравнение на основните показатели вече показва къде пазарът е станал най-агресивен в преоценката си. Nexi и Teleperformance се търгуват при изключително ниски множители спрямо оперативната печалба, докато TeamViewer остава умерено евтина за SaaS бизнес, а Endava по-скоро изглежда като циклична growth компания, която временно е под натиск.

TeamViewer: висококачествен софтуер, но проблем с доверието

TeamViewer е класически SaaS бизнес с много висока рентабилност. Компанията генерира около €747 милиона приходи, а EBITDA достига приблизително €306 милиона, което предполага маржове около 40%. Свободният паричен поток също остава силен, около €217 милиона годишно.

Фундаментално това е изключително печеливш бизнес модел. Повтарящите се приходи, високите оперативни маржове и силният паричен поток са типични характеристики на качествен SaaS актив. Въпреки това акциите бяха сериозно наказани от пазара. Причините не са технологични, а управленски. Скъпото спонсорско споразумение с Manchester United, съчетано със забавяне на растежа и известна загуба на доверие към мениджмънта, доведе до силен спад в оценката.

При enterprise value около €1.7 милиарда и EV/EBITDA около 6.8, TeamViewer се търгува значително под типичните SaaS множители. За софтуерна компания с подобна рентабилност това е необичайно ниска оценка, но пазарът все още изисква дискаунт заради въпросите около стратегията на управлението.

Nexi: най-екстремната оценка в групата

Nexi представлява най-драматичния пример за valuation compression. Компанията е една от основните платежни инфраструктури в Европа с приходи около €6.27 милиарда и EBITDA около €2.35 милиарда.

Въпреки този мащаб enterprise value на компанията е около €3.7 милиарда, което означава EV/EBITDA близо до 2. Това е ниво, което обикновено се наблюдава при силно проблемни или силно задлъжнели компании.

Пазарът има две основни притеснения. Първото е високият дълг след серията сливания и придобивания, които създадоха настоящата структура на Nexi. Второто е общият срив в оценките на европейските платежни компании, особено след проблемите около Worldline.

Въпреки това Nexi остава ключова инфраструктура за дигиталните плащания в Европа. Компанията обработва огромен обем транзакции и оперира в индустрия, която структурно продължава да расте с увеличаването на безкасовите плащания.

Това прави настоящата оценка една от най-екстремните в европейския финтех сектор.

Teleperformance: класически "паник трейд" около AI

Teleperformance е друг пример за силна компания, която се търгува под натиска на технологичен наратив. Компанията е глобален лидер в аутсорсинга на клиентски услуги и генерира около €10.2 милиарда приходи, €1.6 милиарда EBITDA и приблизително €1 милиард свободен паричен поток.

Фундаментално това е бизнес с глобален мащаб и стабилни маржове. Но през последните две години инвеститорите започнаха да разглеждат call center индустрията като потенциална жертва на изкуствения интелект.

Този страх доведе до рязък спад в оценката. При enterprise value около €6.9 милиарда, Teleperformance се търгува при EV/EBITDA около 3.8, което е изключително ниско за компания с подобен мащаб и парични потоци.

Това е типичен пример за така наречения AI panic trade - ситуация, при която пазарът предварително дисконтира потенциална технологична трансформация, без тя все още да се е материализирала в реалните резултати на бизнеса.

Endava: различен случай - цикличен натиск върху растежа

Endava е единствената компания в групата, която не изглежда като класическа deep value ситуация. Компанията беше един от любимците на инвеститорите в сектора на IT услугите и дигиталната трансформация.

Но през последната година клиентите от финтех индустрията започнаха да намаляват технологичните си бюджети, а глобалните IT разходи се забавиха. Това доведе до спад в растежа на компанията.

Endava генерира около $744 милиона приходи и приблизително $52 милиона EBITDA, което означава EV/EBITDA около 14. Това е значително по-висока оценка от останалите компании в сравнението.

С други думи, Endava не е класическа value акция. Тя остава growth компания, но се намира в по-слаб етап от цикъла на IT разходите.

Показател TeamViewer Nexi S.p.A. Teleperformance Endava plc Цена на акция €4.48 €2.85 €51 ~$4.68 Приходи (Revenue) €747M €6.27B €10.2B ~$744M EBITDA €306M €2.35B €1.6B ~$52M Enterprise Value €1.7B €3.71B €6.9B ~ $728M* EV / EBITDA 6.8 2.0 3.8 ~14 EBITDA Margin 41% 37% 16% ~7% Free Cash Flow €217M n/a €1B n/a Основен пазарен страх management credibility fintech sector capitulation AI disruption IT spending cycle

*EV за Endava е приблизителен на база EV/EBITDA.

Когато четирите компании се разгледат през призмата на оценките им, се очертава ясно различие в начина, по който пазарът възприема риска. Nexi се търгува при EV/EBITDA около 2, Teleperformance около 3.8, TeamViewer около 6.8, а Endava приблизително около 14. Само тази подредба показва колко различно е нивото на песимизъм, което инвеститорите вече са заложили в цените.

Най-силната компресия на оценката се наблюдава при Nexi и Teleperformance. При Nexi пазарът изглежда дисконтира не просто проблеми на конкретната компания, а по-широка капитулация в европейския финтех сектор. След серията от разочарования и проблеми около компании като Worldline, целият сегмент на платежните инфраструктури в Европа започна да се търгува при значително по-ниски множители. В случая на Teleperformance причината е различна. Тук основният натиск идва от страха, че изкуственият интелект може да трансформира или дори частично да замени традиционния модел на call center индустрията. Пазарът започна да дисконтира този сценарий много преди той реално да се отрази в финансовите резултати на компанията.

TeamViewer попада в трета категория. Ниската оценка не е толкова следствие от индустриален или технологичен риск, колкото от загуба на доверие в мениджмънта и стратегическите решения през последните години. Спонсорските разходи, забавянето на растежа и въпросите около управленската дисциплина доведоха до това инвеститорите да изискват значителен дискаунт спрямо типичните SaaS оценки.

Източник: Endava

Endava, от своя страна, представлява съвсем различна ситуация. Компанията не изглежда като класическа deep value позиция, защото оценката ѝ остава значително по-висока от останалите. Натискът върху акциите ѝ е по-скоро цикличен. Забавянето на технологичните разходи и по-предпазливите бюджети в финтех индустрията временно ограничиха растежа на IT услугите, което постави компанията в по-слаб етап от цикъла.

Това сравнение показва нещо важно. Четирите компании са силно паднали на борсата, но причините за това са напълно различни. При Nexi става дума за секторна капитулация, при Teleperformance - за страх от технологична трансформация, при TeamViewer - за криза на доверие към мениджмънта, а при Endava - за циклично охлаждане на IT разходите.

Именно затова простото сравнение на ценовия спад не е достатъчно. Истинският въпрос е дали пазарът правилно оценява тези рискове или вече ги е преувеличил. Исторически най-ниските оценки често се появяват именно когато инвеститорите започнат да разглеждат дадена индустрия през крайни сценарии. В случая на Nexi и Teleperformance подобни сценарии вече изглеждат силно заложени в цените.

Дали това отразява реална структурна промяна или по-скоро временна фаза на пазарен песимизъм, ще стане ясно едва когато наративът около тези индустрии започне да се стабилизира. Тогава пазарът обикновено започва отново да се връща към по-простите измерители на стойността - рентабилност, парични потоци и устойчивост на бизнес модела.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари!