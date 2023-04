Ако някога сте искали да се почувствате като Джеймс Бонд в екшън филма Spectre или в The World Is Not Enough, вече имате тази възможност. Една туристическа компания започва да предлага почивки в цяла Европа на местата, на които са заснети филмите.

Компанията се казва Black Tomato и предлага 31 преживявания, включително 12-дневно пътуване из Лондон, Париж, Монако, езерото Комо, Венеция и Австрийските Алпи, което ще се нарича The Assignment. Правата да предлага почивки на местата, където са заснети филмите са предоставени от Eon Productions. Този лукс обаче ще дойде и на съответната висока цена - ще струва цели 74 000 долара. За тези, които търсят по-бюджетни варианти, също има предложения, които започват от 15 000 долара, пише Forbes.

Съоснователят на Black Tomato Том Марчант прекарва дълго време в организирането на тези почивки, като работи с хора, които са взели участие в работата по филмите. Това не първото подобно преживяване, което Марчант предлагал.Той е организирал пътешествия, които следват местата от книгите на Агата Кристи. Според Марчант преживяванията ще предлагат шанс "да се доближим до агент 007 по начин, който не е бил направен досега".

На туристите ще се предостави възможност да разгледат най-известните реквизити от филма, като яйцата на Фаберже, които са част от сюжета на Octopussy и разбира се, известния златен пистолет на Скараманга от The man with the golden gun.

Разбира се, нито един уважаващ себе си фен на Джеймс Бонд не би напълно доволен от подобна почивка, без да се вози в Aston Martin DB5, знаковата кола на Бонд.

Туристите ще имат и възможност да играят покер в Casino de Monte-Carlo с Андреас Даниел, професионален покер играч и човекът, който раздаваше картите в играта, играна в Casino Royale.

Звучи добре, но само единици (60 души) ще могат да се докоснат до това преживяване, тъй като програмата е ексклузивна и се предлага заради 60-та годишнина от излизането на първия филм за Джеймс Бонд, Dr No.

Междувременно MGM, който притежава филмовите права, наскоро беше продаден на Amazon за 8,5 милиарда долара, Eon, който запазва творческия контрол над франчайза, търси нов актьор, който да изиграе Джеймс Бонд, след като Даниел Крейг се оттегли след последния и 25-ти официален филм.