Портфейл от вземания с номинален дълг от над 1,7 млрд. лева сменя собственика си в рамките на най-голямата досега сделка на вторичния пазар у нас. Тя е между двете водещи компании в сектора - "Агенция за събиране на вземания" ЕАД (АСВ) и "ЕОС Матрикс" ЕООД.

За момента финансовите параметри и какъв тип задължения съдържа портфейлът не са публична информация.

Продавач е АСВ. За своята 15-годишна история тя е придобила общо над 918 000 вземания с номинал от 2,5 млрд. лева от банки, небанкови финансови институции и телекоми.

Целта на продажбата е осигуряване на "солиден финансов ресурс за стратегическо развитие и нови инвестиции", става ясно от официално съобщение.

Въпреки огромния размер на портфейла, с който се разделя, компанията декларира, че ще запази фокусса си в изкупуването на вземания от банкови и небанкови финансови институции.

Купувачът "ЕОС Матрикс" е част от международна група с 50-годишна история и е на българския пазар от 2002 г., като за това време е изкупила дълг от близо 5 млрд. лева, като портфейлите включват както обезпечени, така и необезпечени просрочени кредити.

Двете дружества са входирали искане за одобрение на сделката в Комисията за защита на конкуренцията, като посочват, че след решението на антимонополния орган ще дадат повече информация за сделката.