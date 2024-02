В края на 19 век Александър Хамилтън пише, че "националният дълг, ако не е прекомерен, ще бъде национална благословия за нас". Хубава идея на теория, но американските правителства оттогава не са се придържали напълно към плана.

Вместо това икономиката на САЩ се намира на върха на публичен дълг, надхвърлящ 34 трилиона долара, като съотношението дълг към БВП е около 120%. Може би не благословията, която Хамилтън е предвиждал.

Сега алармените звънци започват да звънят с нарастваща честота и сила.

Джейми Даймън казва, че Вашингтон е изправен пред глобален пазарен "бунт" поради натрупването на пари, докато главният изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан вярва, че е време да спрем да се възхищаваме на проблема и вместо това да направим нещо по въпроса.

Другаде, авторът на "Черният лебед" Насим Талеб казва, че икономиката е в "спирала на смъртта", докато председателят на Фед Джеръм Пауъл смята, че е крайно време за "разговор за възрастни" относно фискалната отговорност.

И въпреки че въпросът е "най-предсказуемата криза, която някога сме имали" според бившия председател на Камарата на представителите Пол Райън - резюме, с което Даймън е съгласен - това е точка, която все още не е на първо място в политическия дневен ред.

Също така си струва да се отбележи, че това не е работа на едната или другата партия да коригира - този дълг е натрупан благодарение на разходите както на републиканците, така и на демократите.

Списъкът на президентите, които са добавили най-много дълг като процент, започва с Рузвелт (Дем.), следван от Удроу Уилсън (Дем.) и Роналд Рейгън (Дем.).

На чиито и рамена да падне, ясно е, че обществото сега иска действие.

Миналата година Pew Research установи, че "намаляването на държавния дълг" е ключов проблем за 57% от анкетираните 5152 души - спрямо 45% само година по-рано.

Но трябва ли хората - чиито в момента сума над 100 000 долара виси над главите им, когато дългът се раздели на глава от населението - да са толкова загрижени за проблема?

Как ще се отрази това на разходите за живот и плановете им за спестявания?

Колко голяма е заплахата?

Зависи кого питаш.

Ако разговаряте с фондация Peter G. Peterson, проблемът е доста сериозен.

Базираната в Ню Йорк безпартийна организация се посвещава на повишаването на обществената осведоменост относно фискалните предизвикателства, като нарастващият държавен дълг е едно от най-големите й притеснения.

Групата вярва, че дългът може да доведе до намалени публични разходи, частни инвеститори да загубят вяра в американската икономика, свиване на прозореца на просперитет за семействата в САЩ благодарение на влошаващите се пазари на жилища и заетост и заплаха за националната сигурност.

Лаура Велдкамп, професор по финанси в Колумбийския университет, има по-малко катастрофално мнение.

Тя насърчава обществеността да използва сравнения от реалния свят, за да разбере контекста около цифрите, които грабват заглавията.

Професор Велдкамп обясни на Fortune: "Ако САЩ бяха домакинство, бихме могли да измерим дълга им чрез съотношението дълг към доход. Дългът е около 1,3 пъти националния доход (БВП).

"Плащането всяка година за лихва по федералния дълг е около 4% от дълга. Това означава, че правителството на САЩ трябва да плати около 5,2% от БВП за лихвени разходи.

"Приходите от федерален данък са около 18% от БВП. Така че плащанията по дълга са по-малко от една трета от дохода. Ако това беше домакинство или фирма, не бихме го нарекли силно задлъжняло."

Много по-трудният въпрос е дали този дълг се натрупва отговорно или не и дали ще доведе до положителна възвръщаемост в бъдеще.

Това е мястото, където шефът на JPMorgan Даймън се тревожи: при забавяща се икономика, може ли правителството да очаква да види ръст на продукцията, за да компенсира инвестицията?

"Вместо да се фокусираме върху нивото на дълга, трябва да се запитаме: Каква е възвръщаемостта на инвестицията?" Професор Велдкамп добави. "Ако правителството емитира дълг, за да инвестира в проекти с висока възвръщаемост, тогава дългът е добър. Ако не е, тогава дългът ще бъде труден за изплащане поради ниската бъдеща производителност."

А в "Митът за дефицита" Стефани Келтън, професор по икономика в университета Стоуни Брук, посочва, че публичният дълг в миналото е направил икономиките по-справедливи и проспериращи, но че страшни думи като "дефицит" карат обществата да не настояват достатъчно за фискална подкрепа за да може наистина да се изплати в голям мащаб.

Въпреки че вярата на професор Келтън е далеч от мненията на някои за края на света, тя също не се застъпва за неограничени разходи без причина или бъдеща обществена печалба, тъй като инвестирането в области на икономиката, които вече работят добре, просто води до инфлация.

Може ли пазарът на жилища да бъде повлиян?

Жилищата, строителството, автомобилите и всички други сектори, чувствителни към лихвените проценти, ще бъдат "непропорционално" засегнати от опит за ребалансиране на публичния дълг, според Уилям Г. Гейл от института Брукингс, изразил своете мнение пред Fortune.

"По-високият държавен дълг ще има тенденция да повишава лихвените проценти", каза авторът на "Fiscal Therapy: Curing America"s Addiction to Debt and Investing in the Future".

"Ако правителството създаде дълг, той трябва да бъде финансиран по някакъв начин - данъци или създаване на пари. Ако дългът излезе извън контрол, създаването на пари исторически е било (фалшивото) решение, тъй като е по-лесно да се емитират пари, отколкото да се повишават данъци, но често е по-пагубно в дългосрочен план."

Всяко покачване на лихвените проценти ще шокира по-младите поколения, които се изкачват по жилищната стълбица през следващите няколко десетилетия.

Докато много икономисти посочват, че противоречивите повишения на лихвените проценти от Фед през 2020 г. просто нормализират лихвите от много епохи преди, собствениците на жилища и бъдещите купувачи са свикнали с федерална основна лихва от ефективно по-малко от 1%.

Освен че има отрицателни психологически въздействия, покачващите се лихви са и лоша новина за вече недостижимия пазар.

Според последния индекс на Националната асоциация на брокерите, средният семеен доход е 99 432 долара, докато средната сума, необходима за закупуване на жилище, е 105 504 долара.

Ще се отрази ли публичният дълг на националната сигурност на Америка?

Това е отдавнашен страх от експерти в областта.

Преди повече от десетилетие, когато държавният дълг достигна мижавите 19 трилиона долара, бившият председател на съвместния началник-щаб на Америка адмирал Майкъл Мълън каза, че дългът е основната заплаха за националната сигурност.

Четиринадесет години по-късно бившият говорител Райън каза пред Bipartisan Policy Center през януари, че не след дълго правителството ще харчи повече за обслужване на дълга си, отколкото за инвестиции в Пентагона.

Даймън добави: "Тук става въпрос за сигурността на света. Имаме нужда от по-силна армия, имаме нужда от по-силна Америка. Имаме нужда от това сега. Така че смятам, че това е рисковано нещо за всички нас.

Не може ли правителството просто да продължи да харчи?

Ако правителството е натрупало това ниво на дълг и икономиката все още оцелява - в крайна сметка инфлацията е намаляла, работните места са стабилни, потребителите са в "прилична форма" - някои може да се запитат защо политиците не могат да продължат да харчат привидно без доверие.

Има няколко проблема с това.

Първият е добре известен: правителството има самоналожен таван на дълга, над който не може да харчи, и се нуждае от одобрението на Конгреса, за да го повиши или разшири.

Това е доста редовно явление - случвало се е 78 отделни пъти от 1960 г. насам - обаче преговорите стигнаха до единадесетия час миналото лято, когато републиканците настояха силно за обещания от правителството на президента Байдън да управляват разходите.

Когато проблемът се появи отново точно след изборите през 2024 г., сделката може да бъде по-трудна.

Другият проблем е, че в даден момент инвеститорите може вече да не искат да купуват държавен дълг, ако се опасяват, че правителството няма да може да го изплати.

Това е основна грижа за Жоао Гомес, старши заместник-декан по научните изследвания и професор по финанси в Уортън, Пенсилвания.

"Най-важното нещо за дълга за мен, което хората трябва да имат предвид, е, че имате нужда от някой, който да го купи", каза Гомес пред Fortune. "Преди можехме да разчитаме на Китай, японски инвеститори, Фед да [купят дълга.] Всички тези играчи бавно си отиват и всъщност сега продават."

Способността на Америка да изплаща дълговете си е проблем за нациите по света, които притежават част от фондовете на стойност 7,6 трилиона долара.

Най-изложените нации са Япония, която притежава 1,1 трилиона долара към ноември 2023 г., Китай (782 милиарда долара), Обединеното кралство (716 милиарда долара), Люксембург (371 милиарда долара) и Канада (321 милиарда долара).

"Ако в даден момент тези хора, които досега са били щастливи да купуват държавен дълг от големи икономики, решат, че "Знаете ли какво, вече не съм много сигурен дали това е добра инвестиция, ще поискам по-висока лихвен процент, за да бъдем убедени да задържим това", тогава може да претърпим истинска злополука", каза Гомес.

Той добави: "В момента, в който правителството на която и да е страна разбере, че вече не може да продава $1,7 трилиона [годишен] дълг, ще трябва да наложите големи съкращения на някои програми. Това отваря кутията на Пандора от социални вълнения, които не мисля всеки иска да си представи."