Два важно проекта за спогодби одобри правителството на днешното си заседание. Те касаят изграждане на нови гранични пунктове на две от най-невралгичните точки не само у нас, но и в цяла Европа. Става дума за "Капитан Андреево", който ни свързва с Турция и който е вторият най-натоварен ГКПП в света и "Калотина", която поема все по-тежък трафик.

Сегашният пункт "Капитан Андреево" има 38 трасета, но няма как да бъде разширен повече, защото е между жп линия и река. През него минават над 1,2 млн. автомобила годишно.

Предвижда се да се изгради ГКПП "Капитан Андреево - Капъкуле - Север", като в хода на преговорите ще се създаде смесена експертна комисия, която ще уточни техническите характеристики, точното местоположение на трасетата и останалата инфраструктура и други важни за България и Турция въпроси.

Паралелно пък със Сърбия ще се обсъжда нов пункт край Калотина, който обаче ще е за лица и леки автомобили, ще има сезонна ангажираност и работно време. Предварителната консултация с Европейската комисия е донесла положително становище.

"Калотина" е сред важните връзки със Сърбия и Централна Европа, но освен това традиционно се използва от гастарбайтерите, пътуващи между Турция и държавите, в които са се установили. Това води до огромни опашки по границата.