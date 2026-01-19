След десетилетия чакане и почти 30 години, изминали от първата копка, ГКПП "Елидже", по-известен като Рудозем - Ксанти, най-накрая ще бъде открит официално на 20 януари, съобщиха от Областния информационен център в Смолян.

Церемонията е насрочена за 10:45 часа, а следобед ще започне свободното движение на граждани между България и Гърция. В началото ще се допускат само автомобили до 3,5 тона.

Проектът е много важен за общините и от двете страни на границата, които имат големи надежди по отношение както на туризма, така и на други сектори от икономиката. Пътят свързва автомагистрала "Егнатия" в Гърция с българо-гръцката граница и е част от трансевропейската пътна мрежа.

Възстановяването на връзката на Родопите с Беломорието беше заложено в спогодба, подписана от България и Гърция още през декември 1995 г. Първата копка е направена още през 1997 г. След това започва и ходенето по мъките, докато другите два пункта, заложени в двустранния документ - при Гоце Делчев и Златоград, междувременно бяха построени и днес се използват активно.

Проектът беше размразен през януари 2020 г., когато имаше втора първа копка. След 17 млн. лева инвестиции, пунктът от българска страна беше завършен през 2023 г.

Не беше такава ситуацията от гръцката страна, където обжалвания, свлачища и изтървани срокове от строителите създадоха своеобразен "път за никъде". Това стана повод и за протести от българската страна на границата с искания правителството в София да окаже натиск върху колегите си в Атина. Те бяха "яхнати" и от партии.