Бари Ритхолц - съосновател и главен инвестиционен директор на Ritholtz Wealth Management - разказва в новата си книга за уроците, които според него са го направили "по-малко глупав" инвеститор.

"How Not to Invest: The Ideas, Numbers, and Behaviors That Destroy Wealth — and What to Do About Them" не е поредният манифест за "гениална" инвестиционна философия. Вместо това, Ритхолц поднася нещо като книга-игра, водена от убеждението, че избягването на грешки е по-важно от търсенето на победи.

В интервю за Yahoo! Finance той споделя кои са най-честите капани, които пречат на повечето хора да трупат богатство - и какво може да се направи по въпроса.

Простото побеждава сложното

"Исторически, простите решения побеждават сложните. Ако ще правите нещо сложно, трябва да имате много добра причина. Колкото по-сложно е, толкова повече неща могат да се объркат. Помислете колко трилиони са привлечени към индексни фондове на Vanguard и Blackstone — защото са прости и работят."

Според него най-големият капан е нашата склонност да пречим на магията на сложната лихва.

"Когато питам хората колко биха стрували 1000 долара, инвестирани преди 100 години, ми казват: 1 милион? 2 милиона? А истината е: 32 милиона. Това ги шокира. Но така действа сложната лихва. Най-доброто, което можете да направите, е да не пречите на собствените си пари."

Колкото по-активни сме, толкова повече грешим

"Колкото по-често търгувате, толкова повече грешки ще правите. Дайте си повече шансове да се провалите — и ще го направите."

Инвестиционни митове и "пазарна драма"

"Вярваме на куп глупости. Повтаряни митове — от поколения и бюра за търговия. Смешно е как всеки път, когато пазарът падне с 2%, по телевизията казват, че "пазарите мразят несигурността". Сериозно? За всяка сделка има купувач и продавач — значи има различия в оценката, не паника."

Самоувереност, граничеща с илюзия

"Странно е — никой не би си помислил, че може да победи Майкъл Джордан в един-на-един. Но на борсата си въобразяваме, че можем да бием институциите. А те са високо мотивирани, добре екипирани, с достъп до най-бързите системи. Да вярваме, че можем да ги победим на тяхна територия, е просто още една грешка."

Внимавайте кого слушате

"Огромна грешка е и това да не бъдеш избирателен с източниците на информация. Трябва да подбереш собствен 'екип' — хора, които четеш, слушаш, следиш. Те трябва да имат процес. Да са минали през цикли. Да показват последователност. Това не е късмет."

Личният "звезден отбор" на Ритхолц включва Морган Хаусъл, Джейсън Цвайг и Сам Ро. "Те просто добавят стойност. И никой от тях не тича с 'пламнала коса', когато пазарът подскача."

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на активи.