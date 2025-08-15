Виртуалните компютри, които се намират в облака и с които се работи дистанционно, вече често са по-евтини за компаниите в сравнение с това да раздават лаптопи на служителите си и в рамките на две години в цели 95% от случаите именно това ще е финансово по-разумният ход. Това са изводите от ново проучване на аналитичната компания Gartner.

Говорим за относително новия пазар на Desktop-as-a-Service (DaaS) услугите, които са по-различни от използваната буквално от десетилетия виртуализация. Чрез Windows 365 и подобните "компютърът" е в облака, служителят влиза в него с евтино опростено устройство (thin client) или даже през личен хардуер и администрирането и даже промяната на хардуерните параметри се прави за секунди.

Според Gartner към 2019 г. DaaS са използвали 10 процента от служителите, а до 2027 г. бройката им ще нарасне двойно, като почти във всички ситуации това ще е по-евтиното решение.

"Общата цена на притежание на DaaS, особено при комбиниране с thin client вече е по-ниска от тази на лаптоп в много от ситуациите. Компаниите продължават да увеличават дела на DaaS, но повечето го прилагат за специфични сценарии на употреба, а не като пълна замяна на PC", отбелязват анализаторите.

Според тях вече почти няма нови проекти, свързани с виртуализация, която да се случва локално, а не в облака.

Това развитие е важно и в контекста на навлизането на AI агентите, които могат да работят с компютърни интерфейси - много по-оптимално е виртуалният служител да си има виртуален служебен компютър, отколкото да се адаптират работни станции, предназначени за хора.