Когато падна Берлинската стена, те наводниха границата - Trabant, Wartburg и други автомобили от Източна Германия. Жителите на Източна Германия искаха бързо да се отърват от тези прости "социалистически" автомобили с двутактови двигатели - желанието за модерни коли от Запада беше прекалено голямо.

Но 35 години след края на ГДР, автомобилите от социалистическата страна отново са търсени - но от колекционери, пише dpa.

Източник: Auto Union Project

Те плащат до 7000 евро за Trabant 601 в отлично оригинално състояние - повече от двойно по-висока цена в сравнение с 2018 г., според данни на Classic Data. Тази компания, базирана в Бохум, е специализирана в оценяването на класически автомобили на пазара.

Wartburg 353 във версия лимузина в отлично състояние днес ще ви струва почти 10 000 евро. Стойността му също се е удвоила през последните седем години.

Източник: Car Throttle Този обновен Wartburg изглежда добре, но колекционерите търсят оригинален външен вид

И цената на стандартен Wartburg 311 с 4 врати също е скочила двойно. Модел в отлично състояние може да достигне цена от около 16 600 евро. Особено редките купета могат да достигнат цена от почти 35 000 евро.

Още по-скъп е EMW 327. Това са кабриолети и купета, които са произвеждани в ограничени серии в първите следвоенни години. Те струват практически колкото оригиналния модел BMW със същото име, който се е произвеждал в Айзенах до 1941 г.

Източник: Wikimedia Commons

Колекционерите плащат над 100 000 евро за модели в най-добро състояние.

Експертите отбелязват, че повечето сделки със соц возила продължават да са в източните германски провинции.

Миналата година все още бяха регистрирани около 8900 автомобила от завода в Айзенах, главно Wartburg, а около половината от собствениците бяха на възраст над 60 години, според данни на Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA).

Trabant има значително повече. Според KBA, през 2024 г. по германските пътища все още се движеха около 40 800 автомобила от завода в Заксенринг.

Повече от половината от собствениците на Trabant са на възраст под 60 години. Около 2800 от тях са дори по-млади от 30 години. С други думи, те са родени след като последният Trabant е слязъл от производствената линия в Цвикау през 1991 г.