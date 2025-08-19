Българският и кипърският пазар са изиграли решаваща роля за печалбите на Eurobank за първата половина на годината. Това признава главният изпълнителен директор Фокион Каравиас по време на брифинга за международни анализатори и инвестиционната общественост, цитиран от местните медии.

Дейностите на Eurobank на кипърския и българския пазар са допринесли с двуцифрен ръст както за активите, така и за рентабилността на банката. На този фон, Люксембург - третата страна на дейност на финансовата структура, има най-малък принос.

Кипър с водещ принос

Както показват финансовите резултати на Eurobank, общата дейност в Кипър от Hellenic Bank и Eurobank Cyprus е допринесла с 27% (най-голямата от международните дейности на групата) за активите на групата и с 35% за рентабилността.

"Приносът (към рентабилността) на Кипър е особено важен, където със сливането на Hellenic Bank и Eurobank Cyprus и придобиването на CNP Insurance създаваме водещата банково-застрахователна организация в страната", коментира главният изпълнителен директор. Отбелязва се обаче, че сливането все още не е завършено.

По отношение на цифрите, Eurobank Cyprus за първата половина на 2025 г. отчита:

Нетна печалба от €86 милиона, което е спад от 17,0% на годишна база

Нетен лихвен доход (NII) намаля с 16,1% на годишна база до €117 милиона

Нетен лихвен марж (NIM) от 2,6%

Приход от такси от €22 милиона, което е ръст от 10,4% на годишна база

Коефициент на необслужвани кредити (NPE) от 2,3%

Hellenic Bank пък отчита:

Нетна печалба от €164 милиона

Нетен лихвен доход от €271 милиона

Нетен лихвен марж от 2,90%

Приход от такси от €60 милиона

Коефициент на NPE от 2,4%.

Също така, Кипър натрупа значителна депозитна база през първата половина на годината, на €23,3 милиарда, което представлява почти една трета от общата депозитна база на групата, докато в сравнение с гръцкия пазар, депозитите в Кипър са почти наполовина.

Кредитите на кипърския пазар възлизат на €8,6 милиарда, като €5,8 милиарда съответстват на Hellenic Bank, а останалите €2,8 милиарда на Eurobank Cyprus.

Българският пазар

България, макар и в по-малка степен, също изиграе важна роля за рентабилността на Eurobank, част от която е Пощенска банка, и за укрепването на международната й дейност. Тя допринесе с 12% за активите на групата, с активи от €12,4 милиарда, докато допринесе с 16% за рентабилността.

В цифри, за първото полугодие тя е регистрирала:

Нетна печалба от €110 милиона, която отчита увеличение с 10,5% на годишна база

Приход от лихви от €200 милиона (ръст с 2,2% на годишна база)

Нетен лихвен марж (NIM) от 3,33%

Приход от такси от €47 милиона, представляващ увеличение от 16,9% на годишна база

Коефициент на необслужвани кредити от 2,3%

Що се отнася до депозитната база, тя възлиза на €9,4 милиарда, докато кредитите са в размер на €8,2 милиарда.

Люксембург е третият чужд пазар, на който Eurobank оперира, но приносът му към крайната печалба на групата е по-скоро незначителен, коментира naftemporiki.

В конкретика, той е допринесъл само с 2% за нетната печалба на групата със кредити от €0,3 милиарда и депозити в размер на €9,4 милиарда.