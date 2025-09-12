Смъртта на Джорджо Армани слага началото на ключов етап в съдбата на модната му империя. В оповестеното днес завещание дизайнерът посочва три предпочитани купувача за контрола над едно от последните големи независими луксозни имена: LVMH, L'Oréal и италианската EssilorLuxottica.

Според документа, изготвено през април и оповестено публично в петък, Армани възлага на своите наследници - сред които и дългогодишният му бизнес партньор Лео Дел'Орко - да продадат първоначално 15% от компанията на един от трите избрани купувачи. В рамките на пет години след това, същият купувач трябва да придобие още между 30% и 54.9% от капитала.

Ако сделка не бъде постигната, Армани посочва, че предпочита дружеството да бъде листнато на борсата.

Групата Giorgio Armani S.p.A. включва марките Emporio Armani, Armani Exchange и луксозната линия Armani Privé, както и мрежа от хотели, ресторанти и силно доходоносна козметична линия. Компанията има отдавнашни партньорства - L'Oréal държи лиценза за аромата Acqua di Giò още от 1988 г., а EssilorLuxottica произвежда очилата на марката.

"Г-н Армани бе решен да гарантира стратегическа приемственост и финансова стабилност. Завещанието му отразява напълно тази визия", заяви ръководният комитет на компанията в официално изявление.

Приживе дизайнерът - който не остави деца - подчертаваше, че не желае "да бъде погълнат от мегаструктура, лишена от личност". Въпреки това, реалността след неговата смърт принуждава близките му да вземат съдбоносни решения.

Лео Дел'Орко, който ръководи мъжката линия на Armani, получава 30% от собствеността и 40% от гласовете в компанията. Останалите дялове преминават към роднини, включително племенниците Роберта и Силвана Армани, които работят в компанията, както и Андреа Камерана - член на борда, и сестра му Росана.

През последните години приходите на групата останаха стабилни около 2.4 милиарда евро, като тя изоставаше от по-агресивно растящите конкуренти, особено сред по-младата аудитория, дистанцирала се от формалния стил на марката.