Coca-Cola се отказа от плановете си да продаде веригата Costa Coffee, след като офертите от частни инвестиционни фондове се оказаха под очакванията, съобщи Financial Times, като цитира свои източници.

Американският гигант в производството на напитки е прекратил преговорите с кандидат-купувачите през декември и така на продължилия месеци опит за сделка е бил сложен край.

Сред фирмите, които са стигнали до по-късните етапи на преговорите, са собственикът на Asda TDR Capital и фондът за специални ситуации на Bain Capital, който притежава Gail's и PizzaExpress, се посочва в статията, като се добавя, че по-рано са участвали частните инвестиционни фондове Apollo, KKR и Centurium Capital.

Coca-Cola придоби Costa Coffee през 2018 г. за 5,1 млрд. долара, за да укрепи позициите си на световния пазар на кафе, където се конкурира със Starbucks и Nestle.

Проблемът е, че Coca-Cola така и не успя да разбере пазара, в който навлизаше.

"Стратегията се провали почти веднага", казва пред специализираното онлайн издание Food Navigator Нандини Рой Чоудури, главен консултант за храни и напитки в аналитичната група Future Market Insights.

Индустриални анализатори смятат, че Coca-Cola е платила твърде много за кафе веригата, която още преди сделката забавяше растежа си и имаше интензивна конкуренция в лицето на американската Starbucks, британската Pret A Manger и вълната от бутикови кафенета, особено популярни сред по-младите потребители.

Според FT Coca-Cola може да възроди плановете си за продажба на Costa в средносрочен план.