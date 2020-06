След смъртта на цветнокожия Джордж Лойд и разразилите се протести, едно от основните искания в на активистите от движението Black Lives Matter, доколкото то излиза с единна позиция, е понижаване на средствата, които градовете харчат за охрана.

Според Statista, които компилират и информацията за разходите, през последните три десетилетия щатите дават прогресивно повече пари за полиция. "Данни, събрани от Center for Popular Democracy, Law for Black Lives и Black Youth Project показват, че годишно се дават 100 млрд. долара за полицията и още 80 млрд. долара за затворите. Също става ясно, че разходите за полицията на глава от населението в най-големите градове на страната възлизат на между 403 и 904 долара годишно", посочват от Zero Hedge.

Минеаполис, където Джордж Флойд изгуби живота си, всъщност е близо до дъното на тази класация. Жителите на града дават по 408 долара годишно на човек за финансиране на местната полиция през миналата година.

Водач в тази класация е Балтимор, където годишно жител на града отделя 904 долара за финансиране на полицията, а нейният годишен бюджет е 536 млн. долара. Силите на реда обаче станаха печално известни, след като преди пет години убиха афроамериканецът Фреди Грей.

На втора позиция, с почти 30% по-ниски разходи на човек от населението, е Ню Йорк, където жител на града плаща по 672 долара годишно за полицията. Общият размер на разходите ѝ е 5,6 млрд. долара, които формират 7,7% от всички разходи на общината. Все пак това не е най-високият размер на общинските разходи за полиция - в Лос Анджелис, въпреки че полицията струва по 436 долара на човек годишно, тя формира 25,5% от общинския бюджет, в Чикаго - 37% от него, а в Минеаполис - 35%, въпреки че данните са за миналата година.

Най-ниски разходи на човек от населението има в Хюстън - 403 долара годишно, но там полицията формира 33,1% от целия общински бюджет с издръжка, възлизаща на 934 млн. долара.

Данните показват, че във всички изследвани големи градове разходите за силовите структури са нараснали през последните три години, с изключение единствено на Милуоки. Причината за това е, че там местното население е настоявало за понижаване на плащанията за полицията, което властите са приели.