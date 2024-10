Бумът на изкуствения интелект през последните две години изкара математическите изчислителни технологии в челните редици на Уолстрийт и технологичната индустрия. В най-простата си форма AI е набор от инструкции за програмиране, които позволяват на софтуера да се учи от съществуващи данни и да използва това обучение, за да генерира нови резултати, използвайки логика и други параметри.

Машинното обучение е подраздел на AI и използва алгоритми за автономно обучение от данни, за да предостави резултати за конкретни случаи на употреба. Машинното обучение е подгрупа на AI, което означава, че докато цялото машинно обучение е AI, не всички приложения на AI са машинно обучение.

Някои начини, по които инженерите използват машинно обучение, са чрез класификация, групиране, регресия, контролирани, неконтролирани и свързани алгоритми за обучение. AI, от друга страна, също включва технологии като изкуствен AI, общ AI и супер AI. В момента са налични само тесни AI технологии и те са ограничени до специфични способности, като ChatGPT, който може да генерира само текстови резултати.

За акциите това означава, че акциите от AI и тези от машинно обучение са почти еднакви. От страна на софтуера на AI индустрията, тези, които разработват AI технологии, също са силни в машинното обучение. От страна на хардуера, същите фирми се грижат за изчислителните нужди на компаниите за AI и машинно обучение. Това също така означава, че за различни бизнеси машинното обучение често е по-подходящо, тъй като им позволява да разработят персонализиран и автономен подход за обучение. И подобно на AI, индустрията е относително зараждаща се. Пазарни проучвания показват, че индустрията за машинно обучение е струвала 15,1 милиарда долара през 2021 г. От 2022 до 2029 г. се очаква секторът да расте със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 38,8% и да струва 210 милиарда долара.

Тази оценка за милиарди долари за индустрията за машинно обучение се възползва от способността на технологията да се адаптира към персонализирани случаи на бизнес употреба. Изследванията на McKinsey хвърлят светлина върху някои от тях и също така споделят подробности за бързите подобрения на разходите, които потребителите на машинно обучение изпитват.

Започвайки от случаите на употреба, включете капиталовите пазари и образованието. На капиталовите пазари машинното обучение може да помогне на финансовите институции да избегнат загуби от погрешно ценообразуване на активи до $950 милиона. Чрез използването на машинно обучение и неговото подмножество от невронни мрежи, банките могат да намалят оперативните разходи и портфейлния риск, да повишат точността на оценката и да ускорят изчисленията на риска и оценката в сравнение с традиционните подходи за Монте Карло и оценка на риска.

В образователната индустрия доставчик на онлайн обучение използва модел за машинно обучение, за да подобри процента на отпадане на студентите. Моделът позволи на университета да идентифицира три допълнителни студентски архетипа, които представляват 70% от студентите, които вероятно ще напуснат курсовете си. Най-важното е, че традиционните линейни модели не успяха да идентифицират тези групи и машинното обучение даде възможност на университета да разработи целенасочен подход за намаляване на отпадането. И накрая, системите за класификация на изображения, задвижвани от усъвършенствана форма на машинно обучение, наречено дълбоко обучение, бързо подобряват разходите си. Данни от Станфордския университет споделят, че разходите за обучение на тези системи са спаднали с 64% между 2015 г. и 2021 г., докато времето за обучение се е подобрило с 94%.

Оценяването на производителността на акциите с машинно обучение е по-трудно, тъй като няма изключителни ETF-и или борсови индекси, които да се фокусират само върху акции с машинно обучение. Следователно остава да се използват акциите от AI като прокси, за да се оцени и производителността на акциите за машинно обучение. Като част от проучването, изданието Insider Monkey анализира ценовото представяне на 39 AI акции от началото на годината до момента. Средно тези фондове са спечелили 13,26% за този период, докато медианата на ценовите им печалби е 11,47%. Тяхната доходност варира между -2,53% до 32,48%.

От страна на хардуера, акциите на полупроводниците са основните бенефициенти от скока на изкуствения интелект. Въпреки че възвръщаемостта им изуми инвеститорите, има информация, която предполага, че секторът може да е надценен. Данните, събрани от Ашват Домодаран, показват, че акциите на полупроводниците имат съотношение EV/EBITDA от 31,6, което е най-високото сред всички проследени индустрии. Тези акции също ще се възползват от повишеното внимание от страна на правителството на САЩ, което е заделило 280 милиарда долара за изследвания и производство чрез Закона за CHIPS и науката от 2022 г. За софтуерните компании с изкуствен интелект оценяването им означава да ги разделим според техния размер и операции. По размер, акциите с мега капитализация имат предимство в ранния пазар в индустрията за машинно обучение и генерират до 4,4 милиарда долара приходи.

Разделянето им по операции означава, че има AI компании, които предлагат облачен капацитет чрез закупуване на графични процесори и такива, които използват този капацитет. Относно първия, финансовият директор на най-големия доставчик на графични процесори в света сподели през май 2024 г., че за "всеки $1", изразходван за AI инфраструктура, "доставчиците на облачни услуги имат възможност да спечелят $5 приходи от незабавен хостинг на GPU за четири години".

Ето и кои са най-потенциалните компании за машинно обучение, на база на средните оценки за цената на акциите на анализаторите:

1. Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията през първото тримесечие на 2024 г.: 73

Целева средна цена на акция на анализатора: $195,42

Потенциал за поскъпване от текущите нива на акциите: 46%

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) е фирма за съхранение на данни, която предлага на клиентите възможността да съхраняват и анализират данни чрез платформи като Data Cloud. Тя предлага машинно обучение чрез Snowflake ML, което позволява на потребителите да създават слой за машинно обучение върху своите съществуващи набори от данни.

Това премахва необходимостта от създаване на отделни бази данни за машинно обучение за подобряване на ефективността. Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) се радва на значителна позиция на своя пазар, както се вижда от нейния 22% пазарен дял в индустрията за съхранение на данни. Това означава, че за разлика от ръста на приходите, инвеститорите очакват повече повтарящи се приходи и по-строг контрол на разходите от ръководството. Всякакви пропуски на тези фронтове ще се отразят на акциите и това се случи и през май 2024 г., когато акциите паднаха с 5%, след като брутната печалба на Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) за цялата година и насоките за оперативен марж бяха намалени до 75% и 3%, по-малко от предишните 76% и съответно 6%. Това последва опустошителен спад на цената на акциите от 27% през февруари, след като Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) оттегли целта си за приходи от 10 милиарда долара за финансовата 2029 г.

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) разшири своето портфолио за машинно обучение, като обяви придобиване през май 2024 г.

2. Genius Sports Limited (NYSE:GENI)

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията през първото тримесечие на 2024 г.: 28

Целева средна цена на акция на анализатора: $9

Потенциал за поскъпване от текущите нива на акциите: 51%

Genius Sports Limited (NYSE:GENI) е една от най-уникалните акции за машинно обучение в този списък. Това е така, защото докато другите акции са предимно доставчици на облачни услуги, Genius Sports Limited (NYSE:GENI) предоставя стрийминг на данни и други свързани услуги предимно за спортната индустрия, която включва букмейкъри.

Поради количеството данни, които обработва, фирмата е в състояние също така да предложи машинно обучение за проследяване на ефективността и други приложения. Genius Sports Limited (NYSE:GENI) има права за данни за франчайзи с големи организации като MLB и NFL до 2028 г., което означава, че фирмата е в командваща позиция на своя пазар.

Въпреки че акциите все още са циклични, заключването на договорите означава, че Genius Sports Limited (NYSE: GENI) е до известна степен защитена срещу колебания в търсенето, които често вредят на облачните изчисления на други фирми. Като се има предвид, че се очаква индустрията за спортни залагания да нарасне с CAGR от 9,1% между 2022 г. и 2031 г. до 664 милиарда долара, франчайзинг сделките на Genius Sports Limited (NYSE:GENI) и присъствието й на пазара на спортни залагания й позволяват да преодолее това.

3. Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU)

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията през първото тримесечие на 2024 г.: 48

Целева средна цена на акция на анализатора: $146,73

Потенциал за поскъпване от текущите нива на акциите: 55%

Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU) е китайски доставчик на услуги за търсене, маркетинг, облачни изчисления и други софтуерни услуги. Също така е инвестирал сериозно в пространството за машинно обучение и предоставя индустриални приложения за машинно обучение чрез платформи като PaddlePaddle.

Големината на Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU) му позволява да се конкурира с китайския компютърен гигант Alibaba и беше един от първите двигатели в индустрията на чатботове с изкуствен интелект през 2023 г., когато обяви Ernie Bot. В същото време напрежението между САЩ и Китай, особено що се отнася до чиповете, означава, че инициативите на Baidu за изкуствен интелект може да нямат достъп до същото ниво на изчислителна мощност като другите фирми. Освен това акциите се търгуват при форуърд P/E от само 9, което е показателно за песимизма на инвеститорите около Китай. Последният дванадесетмесечен EPS на фирмата е 7,45, така че дори ако се изчисли "скромен" P/E от 20, което премахва китайския песимизъм, тогава цената на акциите на Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU) би била $149, което е значително по-висока от текущата цена от $100.

4. PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO)

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията през първото тримесечие на 2024 г.: 17

Целева средна цена на акция на анализатора: $40,56

Потенциал за поскъпване от текущите нива на акциите: 61%

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) е малка компания, базирана в Тексас, която предоставя продукти за оптимизиране на приходите и продажбите на авиокомпаниите. Тя предлага машинно обучение за оптимизиране на продукти и цени чрез своята PROS AI платформа. Тъй като това е SaaS компания, ключът към хипотезата на PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO) е нейната способност да увеличава приходите и да увеличава маржовете.

На този фронт цената на акциите е повлияна от целта на PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO) да осигури най-малко 16% до 21% ръст на приходите и 19% до 24% в маржа на свободния паричен поток. Съчетавайки това с бизнес модела на фирмата, който е насочен най-вече към фирми, ориентирани към клиентите, които са чувствителни към икономическите условия, растежът и периодичните приходи на PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO) зависят от жизнена икономика. Въпреки че това може да означава, че на фирмата може да й е трудно да се справи с тенденцията си на растеж (ръстът на приходите беше 10% през Q1), PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO) предприема някои стъпки за разширяване на пазарното си присъствие.

Те включват партньорство с технологичния гигант Microsoft за предлагане на CoPilot за машинно обучение и информация за цените, управлявана от AI.

5. Hesai Group (NASDAQ: HSAI)

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията през първото тримесечие на 2024 г.: 7

Целева средна цена на акция на анализатора: $10,56

Потенциал за поскъпване от текущите нива на акциите:130%

Hesai Group (NASDAQ: HSAI) е единствената акция от хардуерните машини за обучение в този списък. Въпреки че това може да звучи малко неинтуитивно, като се имат предвид големите акции от софтуера досега, той все пак може да се възползва значително от подема в машинното обучение. Това е така, защото Hesai Group (NASDAQ: HSAI) продава LiDAR продукти, които се използват в автопаркове за автономно шофиране, платформи за подпомагане на водача и роботи за логистика, почистване и други. Всички тези системи разчитат на машинно обучение.

Платформата за асистирано шофиране FSD на производителя на електрически превозни средства Tesla също разчита на тези сензори, за да калибрира моделите си и тези комбинирани случаи на употреба оставят Hesai Group (NASDAQ: HSAI) с голям пазар на разположение. Hesai Group (NASDAQ: HSAI) също е наясно с този потенциал и се обедини с фирмата за класификация на машинно зрение CRATUS, за да разработи автономни складови роботи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.