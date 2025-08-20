Производствените цени в горското стопанство отбелязват значително понижение през второто тримесечие на 2025 година, съобщават от Националният статистически институт. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар на продуктите в горското стопанство намалява със 7,5 на сто спрямо същия период на миналата година.

"Основната причина за спада са понижените цени на необработения дървен материал от иглолистни дървета с 9,2%, както и намалението при широколистните дървета с 8,3 на сто", разясняват от НСИ.

Намалението през второто тримесечие е значително по-голямо от това в началото на годината. През първото тримесечие производствените цени в горското стопанство намаляха само с 0,4 процента спрямо същия период на 2024 година.

Данните показват устойчива тенденция на понижение на цените в сектора на горското стопанство през 2025 година. Ако в началото на годината спадът беше минимален, то към средата на годината намалението се ускори значително.

Тогава промяната беше в резултат на понижението на цената на необработения дървен материал от иглолистни дървета с 3,8%, докато цената на необработения дървен материал от широколистни дървета се повиши с 2,3 на сто.

Ще се отрази ли ценовият спад на крайните потребители?

Към момента няма никакви индикации, че спадът на цените на дървесината ще доведе до по-ниски цени на мебелите от дърво у нас, заявиха за Money.bg представители на мебелата индустрия.

Предвид строителството в България, което е в достатъчно големи обеми и заради стабилизирането на пазара в Европа, е възможно да наблюдаваме и тенденция към известно ценово намаляване в мебелния бранш, но това вероятно ще се отрази най-рано след около година, коментират от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

На този фон обаче, предвид предстоящото влизане на България в еврозоната, е възможно някои търговци и да увеличат спекулативно цените на част от продукцията си леко нагоре. Всичко това обаче към момента са само предположения.