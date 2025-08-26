"България има десетилетни традиции в прецизната техника, производството на медицински изделия и в оптиката. Това е изградило безупречна репутация на страната ни и ни прави естествен избор за подобен проект."

С тези думи Стоян Стоянов, старши директор "Производствени операции" на Intuitive Surgical за България, обяснява в студиото на Money.bg решението на американската компания да инвестира в Първомай.

Intuitive е световен лидер в минимално инвазивната медицина и пионер в робот-асистираната хирургия. Основана през 1995 г. в Силициевата долина, днес компанията е публично търгувана и е символ на технологичен пробив в здравеопазването. Нейната система Da Vinci е сред най-разпознаваемите медицински иновации на последните десетилетия. Само за 30 години с нея са извършени над 17 милиона операции, а по света работят близо 10 000 системи. Статистиката е красноречива - на всеки 12 секунди някъде на планетата хирург започва процедура с Da Vinci.

От Първомай към света

Новата производствена база в Първомай е инвестиция от 42 милиона евро и вече дава работа на над 110 души. До края на годината броят им ще достигне 150, а заводът е проектиран за 300-400 служители. Сградата е с площ около 17 000 кв. метра, но компанията разполага с терен от 220 декара. Това позволява в бъдеще капацитетът да нарасне многократно - до 100 декара застроена площ.

Производството няма да е "поредното" в България. В Първомай ще се правят 3D ендоскопи и микрооптични компоненти - т.нар. "очи" на системата Da Vinci. Това са изделия с изключително висока добавена стойност, които ще се използват навсякъде по света - от САЩ и Европа до Азия и Австралия.

Интересното е, че Intuitive изгражда производствената си мрежа на нетипични локации. Наред с централата в САЩ, компанията има мощности в Германия и Мексико. Сега България - и по-точно Първомай - се нарежда до тях.

Стоян Стоянов обяснява избора така: традициите в оптиката и медицинските изделия, натрупани още от социалистическо време; силата на инженерното образование; и репутацията, че страната ни може да осигури прецизно производство в чувствителни индустрии.

От автомобилостроенето към медицинските технологии

Самият Стоянов е част от тази трансформация. Вече 20 години работи в индустрията, като голяма част от опита му идва от автомобилостроенето - сектор с масивно присъствие у нас. Последните пет години преди Intuitive той ръководи производство на медицински изделия, а в края на 2023 г. се присъединява към новия проект.

"Всичко стана случайно - получих информация за позицията от три различни канала в рамките на една седмица. Това ме заинтригува и след като се запознах с проекта, взех информираното решение да кандидатствам. Конкурсът не беше лесен, но имах шанса да се докажа", разказва той.

Предизвикателствата пред растежа

Инвестицията в Първомай идва в момент, в който България има една от най-ниските нива на безработица в ЕС. Евростат дори отчита, че страната ни е сред първите по този показател. Това е добра новина за икономиката, но създава и предизвикателства за компании, които искат да растат бързо.

Според Стоянов решението е в постоянни оптимизации и повишаване на производителността. "В индустрията от години се прилагат lean практики - стегнато производство, което елиминира всички излишни действия. Ако всяка година оптимизираш процесите с 5-10%, това ти дава възможност да развиваш нови проекти, без да освобождаваш хора", казва той.

Проектът в Първомай е не просто ново предприятие. Това е част от световна верига, която променя хирургията. "Пациентите са винаги на първо място. Нашата мисия е решенията на Intuitive да стигат до хирурзите и болниците навсякъде по света", подчерта Стоянов.