Каква е разликата между нормално работещата компания и тази, която е срината от кибератака? Днес в най-добрия случай - половин час, а съвсем скоро ще говорим за секунди. Толкова е нужно на все по-мощните хакерски инструменти да открият слабите места и да откраднат информация, да блокират системи или да нанесат други щети.

В свят, в който практически няма бизнес, който да не използва дигиталните технологии поне за част от дейностите си, пробивът в сигурността на данните може да се превърне в наистина екзистенциална заплаха. Най-застрашени са средните компании, които са достатъчно видима мишена, но нямат гигантски екипи за киберсигурност и една атака може да им отнеме всичко.

Един стартъп с български корен иска да даде именно на тези фирми решение, което превръща изкуствения интелект в денонощно работещ екип по IT безопасност - с възможност да реагира със скоростта на хакерите и да парира техните действия още в зародиш. WiseBee вече може да се похвали с един от най-силните рундове за набиране на начално финансиране в целия регион.

Киберсигурността днес не е киберсигурността от вчера

Все още за много от неголемите компании киберсигурността се изчерпва с някогашната представа, че антивирусните програми по компютрите и нередовно обновяваните резервни копия на информацията са достатъчни.

"Модерният бизнес работи в облака, използва десетки SaaS приложения и работни устройства от различни локации. Периметърът за защита вече не е офисът - той е цялата дигитална екосистема, интеграции с клиенти, вендори и други. Това изисква решения, които следят и действат в реално време", обяснява пред Money.bg съоснователят и изпълнителен директор на WiseBee Стоян Стоянов.

Той е базиран в Ню Йорк сериен предприемач, който има зад гърба си опит като ръководител на продуктовото направление на SecurityScorecard - "еднорог" в сферата на киберсигурността, използван от Fortune 500 компании.

Източник: WiseBee

Стоянов е категоричен, че старият подход към киберсигурността вече е напълно недостатъчен - и не е случайно, че средното време за откриване на пробив е над 200 дни, ако липсва мониторинг. Сериозен проблем е и че традиционните системи не действат проактивно и отделните инструменти не споделят информация помежду си.

На фона на това, не трябва да подценяваме и IoT фактора - използват се все повече сензори и "умни" устройства, които често са със слаба или остаряла защита и кратък период на софтуерна поддръжка. Това увеличава "повърхността" за атаки.

"Днес заплахата идва не само от отделни пробиви, а от способността на хакери да атакуват стотици компании едновременно с помощта на AI агенти. Те автоматично откриват уязвимости, изграждат и изпълняват атаки - от кражба на данни до разгръщане на рансъмуер. На Black Hat 2025 беше демонстрирано как такъв агент може за под 20 минути да картографира цели индустрии и да стартира автоматизирани пробиви", подчертава изпълнителният директор на WiseBee.

Агентите по сигурността

AI дава на хакерите възможност да действат с много по-висока скорост и така да сломят традиционните защити, но "WiseBee използва същата автоматизация и мащаб, но в полза на клиента, за да спре атаките преди да се случат", обяснява Стоян Стоянов.

Той нарича продукта си "виртуален екип по киберсигурност", който 24/7 следи инфраструктурата и доставчиците на клиента, открива уязвимости и оценява тяхната критичност, предлага план за отстраняването им и може да изпълни част от стъпките. Всичко това е възможно чрез платформа за агентен изкуствен интелект, която следи хиляди активи и сигнали.

Киберсигурността е една от най-силно регулираните IT сфери и не е случайно, че има глобален недостиг на експерти, който се измерва в милиони. Може ли AI да върши тяхната работа? "AI може да поеме голяма част от работата - особено повторяемите задачи, които заемат до 60% от времето на анализаторите. Така реалните екипи се освобождават за сложните и стратегически задачи", отговаря Стоянов.

По думите му платформата за киберсигурност "дава възможност на малки екипи да работят като големи".

WiseBee се позиционира като решение за средни и големи по размер организации - от 200 до 2000 служители. Сред клиентите са tbi bank, българският еднорог Payhawk, myPOS, evrotrust, общината на американския град Санта Моника и ред други. Говорим за публични институции и организации в регулирани сектори като финанси, здравеопазване, дигитална идентичност, космически технологии и др.

Зад платформата стои развоен екип, който е базиран в София. "България има силни инженери и специалисти по киберсигурност. Конкуренцията е висока, но нашата мисия и глобалният мащаб на продукта привличат таланти. Изграждаме екип, който работи по предизвикателства от световна величина, а това е мотивиращо за най-добрите", коментира съоснователят на компанията.

$2,5 милиона и отвъд

WiseBee привлече 2,5 млн. долара pre-seed (първоначално) финансиране в рунд, воден от Frontline Ventures и българския фонд BrightCap Ventures и подкрепен от главни директори и информационна сигурност на еднорози от САЩ и Европа. Какво ще прави компанията с тези пари?

"Ще ускорим разработката на AI агентите, ще разширим присъствието си в САЩ, където търсенето е най-високо, и ще увеличим екипа си по инженеринг и киберразузнаване. Имаме вече хъбове във 5 страни включително, САЩ, България, Англия, Чехия и Аржентина и ще ги развиваме. Целта е да достигнем мащаб, при който всяка средна и голяма компания може да внедри автономна защита за дни, а не за месеци", отговаря Стоян Стоянов.

През следващите месеци WiseBee ще продължи да се развива - с официален дебют на публичната си версия, автоматично отстраняване на уязвимости, интеграции и нови партньорства. С тях компанията ще се опита да се наложи на пазар за десетки милиарди долари.

Традиционно киберсигурността е консервативна сфера, но сега и тя се налага да еволюира с бързи AI стъпки, а екипът зад иновативната платформа е убеден, че технологията, която разработва, може да направи разликата, която е нужна за успешен пробив.