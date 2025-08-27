Най-високият мост в света - Huajiang Grand Canyon в китайската провинция Гуейджоу, е на финалната права към откриването си. В началото на седмицата съоръжението премина ключов товарен тест с автопарк от 96 камиона с общо тегло 3360 метрични тона.

Целта беше да се провери реалната му товароносимост.

Симулираното "задръстване" бе последният тест за структурните характеристики на моста под голямо натоварване - решаваща стъпка преди предстоящото откриване през септември.

След 5 дни интензивни проверки инспекциите завършиха успешно.

"Предварителният анализ на данните от теста показва, че всички измерени показатели са реагирали нормално", съобщи Хан Хонгджу, заместник-генерален мениджър и главен инженер на строителя Guizhou Communications Investment Group.

Проведеният тест беше изчислен въз основа на предвидената товароносимост за превозни средства. Първоначално планиран между четвъртък и събота, той бе отложен заради неблагоприятни метеорологични условия и реализиран в периода четвъртък-понеделник.

Лей Мин, технически директор на отдела за мостове и тунели на Guizhou Shunkang Testing, уточни, че са използвани последователно 18, 48 и 96 камиона, всеки с тегло 35 тона, за да се достигне максималното натоварване от 3360 т.

"Този подход симулира различни обеми на трафика и разпределение на натоварването, като същевременно гарантира, че няма да има повреди по конструкцията", подчерта той.

Технически мащаб

Както Money.bg вече писа, мостът е с обща дължина от 2890 м, а основният му отвор достига 1420 м. Палубата е разположена на 625 м над река Бейпан - височина, която го превръща в най-високия мост на планетата и в съоръжението с най-дълъг отвор в планински терен.

Строителите често използват и образна аналогия: две "високи до небето дървета", разположени на 1420 м едно от друго, свързани с гигантско "въже за простиране", от което висят 91 чифта "закачалки". Под тях се намира "платформа за сушене на дрехи" - мостовата палуба, висока 8 м, широка 30,5 м и с тегло около 22 хил. т.

Регионално значение

Строителството на съоръжението започна през януари 2022 г. като част от проекта за скоростната магистрала Liuzhi-Anlong. Мостът ще съкрати времето за преминаване през каньона от 2 часа на едва 2 минути. Очаква се също да стимулира регионалния туризъм и да свърже ключови атракции като водопада Huangguoshu, пещерата Longgong и живописната местност Wanfenglin.

"Самият мост също е атракция от световна класа", коментира Джан Сянгю от екипа за мостове и туристическа интеграция на Guizhou Communications Investment Group, като напомни, че съоръжението ще предлага и екстремни активности - бънджи, парапланеризъм и гигантски люлки.