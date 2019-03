Когато през октомври избухнаха анти-правителствени протести в Русия, властите направиха, нещо, което не си бяха позволявали досега: спряха мобилния интернет в цял регион. В продължение на почти две седмици десетки хиляди руснаци, основно мюсюлмани, не можеха да влизат в социалните мрежи и да споделят видеа, пише Bloomberg.

За разлика от Китай, където контролът върху интернет е централизиран, в Русия няма лесен начин за спиране на негативните новини в интернет, затова властите трябваше да накарат телекомите да спрат услугата.

Но съвсем скоро това ще се промени. Подкрепени от президента Владимир Путин, руските депутатите прокарват законопроект с името "Суверенен интернет", който ще създаде възможност властите да управляват и, при нужда, да спрат потока на информация в киберпространството.

Самият Путин обяснява, че инициативата е отговор на новата киберстратегия на администрацията на американския му колега Доналд Тръмп. Но заети в индустрията, както и експерти по киберсигурност и дори старши представители на администрацията, казват, че по-големият проблем е недоволството на руснаците.

"Този закон не е насочен към чуждестранни заплахи или забраняването на Facebook или Google, което Русия може да направи законно", казва Андрей Солдатов, автор на "The Red Web: The Kremlin"s Wars on the Internet". "Той е насочен към това да спира определен вид интернет трафик на определени места по време на протести".

През последните няколко месеца напрежението по южната граница край Кавказ намаля, но се увеличава навсякъде другаде в страната. От преизбирането му през миналия март, рейтгинът на Путин се срина до няколкогодишно дъно заради решението да намали публичните разходи и да повиши данъците. В същото време заплатите не растат, а цените се увеличават.

Законопроектът, чийто съавтор е Андрей Луговой - ветеран от КГБ, който е издирван от Великобритания за убийството на друг агент, е компилация от други закони, по които се работи от години. Крайната цел, според Путин, е т. нар. "Рунет" да продължи да работи, дори и САЩ да се опитат да изолират дигитално Русия. Миналия месец президентът заяви, че вероятността затова е нищожна, но все пак страната трябвало да се подготви.

Първата стъпка към "независимостта", за която се готови в законопроекта, е създаването на "технически средства за отговор на заплахи" - или специални кутии със софтуер за следене, които ще подават в реално време информация към регулаторите. Това ще им позволи да анализират обема и вида трафик и да блокират част от него - например видео в YouTube или Facebook.

Подобен софтуер се използва отдавна от големите доставчици на услуги, за да събират метаданни за потребителите, които после да продават на рекламодателите. Но е и мощен механизъм за репресия, според бившия шеф на Google Ерик Шмит.

"Русия се движи към подобна посока като Китай", казва Ронгбин Хан, професор по межднародни отношения в Университета в Джорджия, който е изучавал Great Firewall на Китай. "Няма нужда да спираш целия интернет, за да се справиш с политически дисиденти. По-умно е просто да филтрираш интернет съдържанието", казва той.