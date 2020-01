Nissan планира агресивни съкращения на разходите, за да се справи с неочаквания спад в продажбите, след като наследената от Карлос Гон стратегия за експанзивност рухна. Това казаха за Reuters няколко независими източници, запознати с плановете на японския производител, които отказват да бъдат назовани поради чувствителността на темата.

Компанията е готова да премахне поне 4 300 работни места и да затвори два производствени обекта като част от по-широките планове за икономия на най-малко 480 милиарда йени (4,4 милиарда долара) до 2023 година.

Ходовете са част от плана за промяна, разкрит през месец юли, и вероятно ще включват намаляване на гамата от автомобили на Nissan и редица други продуктови опции. Очаква се съкращенията да бъдат най-големи в централите на фирмата в САЩ и Европа. Предвижда се и намаляване на бюджета за реклама и маркетинг.

"Ситуацията е ужасна - икономии или смърт", споделя единият от източниците, който е близък до висшето ръководство на Nissan и борда на компанията.

Повечето от планираните съкращения и мерки за повишаване на ефективността бяха представени на борда на Nissan през ноември и получиха общо одобрение, посочват други два източници.

Говорителят на Nissan отказа коментар по информацията за новите мерки за преструктуриране.

В годините на Гон Nissan предприе глобална експанзия, като увеличи капацитета си и разшири пазарите си в Индия, Русия, Южна Африка и Югоизточна Азия. За да постигне целите си, гигантът изхарчи огромни суми за промоции и маркетинг.

Сега в много от тези бизнес стратегии липсват цели, а ръководството на централата на Nissan в Йокохама оценява, че до 40% от световния му производствен капацитет може да се оптимизира.

Нови цели

През юли 2019 година Nissan заяви, че ще съкрати 12 500 работни места от 14 обекта по света - от Великобритания до Испания, Мексико, Япония, Индия и Индонезия. Освен това гамата от модели на производителя ще бъде намалена. Това би означавало по една производствена линия във всеки завод.

Сега се очаква за постоянно да бъдат затворени други два завода, извън оповестените 14 предприятия миналата година. Спекулира се и че икономиите ще засегнат централите на компанията в Северна Америка и в Европа - съответно в Тенеси и Женева, където разходите са раздути.

Според един от източниците маркетинговите екипи на Nissan в световен мащаб натрупват близо 1 трилион йени разход годишно, или около 45% от годишните постоянни разходи на Nissan от 2,1 трилиона йени.

Освен намаляването на постоянните разходи на Nissan, мениджърите обмислят и планове да спрат изцяло нерентабилните модели, както и да ускорят темповете на разработване на нови продукти.

Новите планове имат за цел да набавят 480 милиарда йени на гиганта до края на март 2023 година - 300 милиарда йени от намаляване на фиксираните разходи и 180 милиарда йени от автомобили, които ще бъдат пуснати в следващите три години.

Nissan ще се стреми да постигне оперативен марж от 6% до края на март 2023 година при приходи от 14,5 трилиона йени, в сравнение с очакваните 3% марж при приходи от 13 трилиона йени в прогнозата за годината, приключваща през този март.

Nissan и Renalut през 2019 година

Nissan и Renalut ca нaй-cлaбo пpeдcтaвилитe ce aвтoмoбилни пpoизвoдитeли пpeз 2019 гoдинa cпopeд индeĸca нa Вlооmbеrg Wоrld Аutо Маnufасturеrѕ.

B paмĸитe нa минaлaтa гoдинa aĸциитe нa Rеnаult ca пoeвтинeли c 23%, a тeзи нa Nіѕѕаn - c 28%. Tpeтият пapтньop в aлиaнca - Міtѕubіѕhі, cъщo ce пpeдcтaвя злe пpeз гoдинaтa - aĸциитe нa ĸoмпaниятa пoeвтиняxa c 24%.

Спадът се дължи главно на сĸaндaла покрай Карлос Гон и неготовността на алианса да отговори адекватно на създалите се предизвикателства. Всичко това пoнижи пeчaлбитe нa Nіѕѕаn дo нaй-ниcĸитe cтoйнocти зa пocлeднитe 10 гoдини.