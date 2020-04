Коронавирусът затвори всички холивудски продукции и забави излизането на всички филми в кината. И засега няма индикации нещата да се оправят.

Това означава милиони долари загуби в производствени разходи. Следователно сега основният въпрос пред големите и малки студиа е колко от загубите могат да бъдат покрити от застраховка, пише CNBC.

Allianz - един от основните застрахователи на развлекателните компании - изчислява, че холивудските студиа са платили премии в размер на 400 милиона долара миналата година за покриване на "непредвидими събития". Премиите обикновено са между 0,6% и 1% от бюджета на продукция, което означава, че приблизително студиата харчат по 2 милиона долара за застраховка за филм, оценен на 200 милиона долара.

Сега обаче студиата очакват значително по-голям обратен паричен поток. По данните на Allianz напоследък се наблюдава все по-голям брой на претенциите, защото студиата са принудени да закрият големи продукции. Само част от тях: продълженията на "Avatar" на Disney; "Mission Impossible VII" на Paramount; "Jurassic World: Dominion" на Universal; "The Matrix 4" на Warner Brothers.

Пред Allianz и други големи филмови застрахователи, между които Lloyd"s of London и Aon, сега не остава много голям избор. Те са затрупани и се опитват да разберат кои искове могат да бъдат отказани.

"Никога не е имало толкова много претенции, поради което мисля, че тази ситуация е уникална. Това засяга хората по целия свят, а застрахователните компании получават десетки и десетки хиляди искове едновременно", посочи Сара Кронин, партньор в адвокатска кантора Venable и експерт по застрахователни искове в индустрията за развлечението.

А ако сега студиата започват все повече да получават откази на свои претенции, това би означавало много съдебни спорове в близко бъдеще.

"Мисля, че това, което застрахователните компании ще кажат сега, е, че никога не са възнамерявали да покриват загубите, понесени заради поява на пандемия и невъзможнотта на хората да ходят по кината .... Това не е било очаквано или покривано", казва Кронин.

А студиата ще отговорят: "Сключихме застраховка в случай, че трябва да направим промяна, която беше непредвидена и има значителни загуби". Според застрахователния експерт всичко ще се сведе до това "на какъв език е написана застрахователната полица". t"s all going to come down to what language is in each insurance policy."

Същевременно нито една от застрахователните компании не би коментирала какъв процент от претенциите ще покрие.

Изпълнителният директор на Института за застрахователна информация (Insurance Information Institute) Шон Кевелихан казва в изявление: "Ние разбираме, че Covid-19 не пощади холивудските филми и продукции от телевизионни им предавания. Застрахователната индустрия предоставя полици, които защитават студиата от непредвидени обстоятелства. Повечето от тези правила се задействат, когато има пожари, злополуки, които или нараняват изпълнителите, или повреждат имущество. Независимо от това покритията, включени в застрахователните полици на филмовата и телевизионната индустрия, могат да варират значително."

Следователно пред застрахователите остава само да преразгледат много внимателно всеки подаден до тях иск. Всеки случай ще се разисква отделно, когато е налице покритие по полицата, допълва ръководителят на института.