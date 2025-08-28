Украинското правителство обяви, че ще приватизира стратегически важно предприятие - Одеския пристанищен завод (ОПЗ), един от най-големите химически комплекси в страната. Държавният дял ще бъде предложен чрез открит електронен търг с начална цена от 4,5 милиарда гривни (около $107 милиона), съобщи премиерът Юлия Свириденко.

Преди началото на войната заводът произвеждаше амоняк и урея, като голяма част от продукцията се изнасяше. След април 2022 г. съоръжението беше поставено под консервация заради военните действия, а днес поддържа само ограничени операции за производство на кислород и азот и се използва като пристанищен център и претоварен пункт за зърно.

Снимка 730263

Източник: ОПЗ - Одеса

Последната дейност също беше прекратена заради руски обстрели.

Според обявените условия, бъдещият собственик на ОПЗ ще бъде задължен да запази основните дейности на предприятието за срок от поне 5 години и да инвестира минимум 500 милиона гривни в същия период.

Той ще трябва да погаси задълженията по заплати и към бюджета в рамките на една година, както и да уреди просрочените дългове в срок до пет години - с изключение на задължения към лица и компании, подлежащи на санкции или свързани с Русия и Беларус.

Новият инвеститор трябва също така да гарантира социалните права на работниците и да спазва екологичното законодателство.

"Предприятието трябва да възобнови пълната си дейност. Това е възможно единствено чрез частна собственост и нови инвестиции. Продажбата на ОПЗ ще донесе приходи в бюджета, ще създаде работни места и ще осигури на украинските фермери достъп до местни торове", подчерта Свириденко.

Одеският пристанищен завод е в списъка за приватизация от години, но процесът многократно беше отлаган. Продажбата на предприятието идва в момент, когато Киев активно търси начини да стимулира икономиката и да привлече капитал, включително чрез първите търгове за земеделска земя в рамките на проекта "Поземлена банка".

От отварянето на пазара през 2021 г. досега над 365 хил. хектара украинска земя са сменили собственика си, въпреки войната.

