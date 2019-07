Приключи първата половина на годината. И най-добрият актив през този период бе биткойнът, който поскъпна над три пъти и продължава с волатилната си търговия. На силно представяне, въпреки търговската война, се радваха още световните борсови индекси Широкият щатски индекс S&P 500 добави над 15% към стойността си.

Сега обаче, ще оставя настрани миналото и ще насоча вниманието си към това, което предстои - следващите шест месеца. Какво може да се случва на пазарите и кои могат да са активите, които да представляват интерес за инвеститорите?

Може да е време да зарежете биткойна

Както се казва - каквото било... било! След подобен ръст, за толкова кратък период от време и след като търсенията на думата "биткойн" в Google изпревари търсенето на "Ким Кардашиян", значи може и да е време да се откажете от търговията с този актив.

Повечето от великите инвеститори препоръчват да страните от най-горещите инвестиционни теми, защото може и да се опарите. Да, биткойнът може и да продължи да поскъпва. И да - въпреки това може и да е по-добре да не се занимавате с него. Защото перспективите и възможностите за рязката му обезценка и по-нататъшна силна волатилност се запазват и дори се повишават.

Шансовете биткойнът да се срине през следващите месеци са над 80%, според изследване на "Bubbles for Fama", което се появи по-рано тази година в Journal of Financial Economics. Неговите автори са Робин Гринууд, професор по финанси и банково дело в Harvard Business School и експертът по поведенчески финанси и финансова стабилност - Андрей Шлейфер.

Изследователите от Харвард установяват, че когато пробегът на един актив надхвърли определени прагове, шансовете нарастват значително за последваща катастрофа, за каквато се говори при спад от 40% в рамките на две години.

Шансовете за такова връщане стават 50%, в случай, че един актив поскъпне със 100% или повече за период от две години. Когато увеличението на цената стане поне 150%, вероятността за катастрофа се покачва до 80%.

Именно в границите на последния ръст, попада биткойнът, чиято цена нарасна с 440% за последните две години. Само от началото на тази година, ръстът в цената на биткойна е повече от 270%.

Бягайте от щатските пазари

Казаното за биткойна, до голяма степен може да важи и да се прехвърли и по отношение на щатските пазари. След решението за временно прекратяване на търговската война и в светлината на рекордни стойности за щатските индекси, може би е време да се възползвате от това, което може и да е "последното издихание" за най-дългия бичи пазар в историята на фондовия пазар.

Перфектната буря - следствие на очакванията за намаление на лихвите и края на търговската война, изпрати S&P 500 до рекордни стойности. Сега обаче, е време инвеститорите да си дадат сметка за истинската причина за това Фед да се обърне към първите понижения на лихвите от финансовата криза насам - и тя е - че нещо в икономиката е сбъркано. Време е инвеститорите да последват съвета на гениалния Бъфет - "страхувай се, когато всички са алчни!"

Ситуацията може да се обърка още повече, особено след изнасяне на тримесечните отчети за второто тримесечие и занижаване на прогнозите и очакванията за тримесечията до края на годината. Не забравяйте правилото - "продавай през май и си почивай", което най-накрая може да започне да се материализира с навлизането в най-активния летен сезон.

Обратно към българските акции

На инвеститорите може да им "светне", че скучният български фондов пазар, всъщност може и да не е чак толкова лоша алтернатива в настоящата несигурна инвестиционна среда. И това може да е точно така...

Традиционно летните месеци - юли и август, са два от най-добрите в годината за индекса на сините чипове SOFIX, поне в исторически план. Време, когато инвеститорите ще получат дивидентите си, за така дългото си чакане на пода на борсата. Идеално за лятната им ваканция.

Всички отчаяли се от представянето на БФБ е добре да се обръщат от време на време към следната статистика:

Въпреки срива си от 2008-ма година - от близо 80%, инвеститорите заложили на индекса през далечната 2000 година все още са с доста завидна доходност възлизаща на 500%.

От създаването си през октомври на 2000-та година до момента, индексът SOFIX е регистрирал само едно годишно изменение от под 10% и това е било през 2012-та година, когато се повиши със 7.25%.

Доходността на родния капиталов пазар в сравнително кратката му история, на практика е по-добра от тази на индексите на развитите пазари. Щатският индекс е носил доходност от малко под 10% с включване на дивидентите, при около 11% за индекса на сините чипове SOFIX (с дивидентите).

Металите ще продължат да блестят, някои по-силно от другите

Това, което видяхме да се случва при златото, само ни загатва какво може да виждаме през втората половина на годината. Все повече ставата експертите, които прогнозират поскъпване на златото до нива от 1 500-1 600 долара за унция.

Инвеститорите обаче, които смятат, че златото може да продължи да поскъпва, могат да отправят своите погледи към други изоставащи благородни индустриални метали - като например среброто и платината.

Освен че са рекордно по-евтини от златото, перспективите за намаляване на търговската напрежение, се очаква да им окаже много положително въздействие и е напълно възможно те да се отличат с изпреварващ пред златото ръст до края на годината.

Волатилността ще е неизменна част от пазарите

Силното повишение на световните борсови индекси се отрази много негативно на волатилността (индекса на страха VIX), която се върна при доста депресирани нива на търговия.

Това обаче, е напълно възможно да се промени през втората половина на годината, когато могат и да ни очакват нови "флаш крашове", "изригвания на президента Тръмп" и други политически и геополитически кризи и конфликти.

При всички положения, дори един хеджиращ залог върху волатилността, с цел да предпазите другите си инвестиционни активи, може и да не е чак толкова лошо решение.

Дивидентите ще продължат да са на мода...

Дивидентните акции, които се представяха добре тази година, могат да получат нов тласък, ако Федералният резерв намали лихвените проценти. А това е почти сигурно, поне ако се гледа към фючърсите, сочещи 100% вероятност, Фед да намали лихвите през юли.

С по-ниски лихвени проценти тези, търсещи по-висока доходност, биха могли да се насочат повече от всякога към акциите изплащащи висок дивидент. Друго поле на интерес могат и да са акциите ориентирани към растеж.

Индексът S&P 500 се повиши с над 16% през тази година и е близо до исторически рекорди, до голяма степен заради очакванията към Фед.

И макар лихвите да бяха запазени, на заседанието на Комитета за отворена парична политика през юни, промяната в езика на резерва, кара пазарните участници да гледат към оставащите месеци до края на годината за подобни действия.

Най-добрият начин да инвестирате в дивидентни акции е като се фокусирате върху няколко фактора. На първо място - степента на повишение на дивидента през последните години. На второ възможността на компанията да продължи да поддържа и плаща подобен растящ дивидент.

Според изследване на Stаndаrd & Рооrѕ, изплащащите дивидент компании са генерирали доход за инвеститорите 22 пъти по-висок от този, генериран от компаниите неизплащащи дивидент за периода между 1972 и 2014-та година (с отчитане на дивидента).

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции