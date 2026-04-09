Международните пазари на суровини навлизат в период на изключителна волатилност, в който геополитическите събития все по-пряко определят цените и инвестиционните решения. Това заяви в студиото на Money.bg Преслав Райков, международен търговец и експерт с опит в глобалните логистични вериги и пазарите на борсови стоки.

По думите му светът вече се намира в среда, в която политическите решения имат незабавен ефект върху пазарите на ресурси, а несигурността се е превърнала в постоянен фактор в ценообразуването.

"Днес, в момента на разговора (бел. ред. 8 април), петролът потъна с 15%", даде като пример той и допълни, че подобни движения са част от новата пазарна реалност.

Според него реакциите на пазарите се усилват от действията на политическите центрове, като дори кратки изявления водят до драматични промени в цените. "Минутa след изявлението на Тръмп цените на петрола се сринаха с почти $20 за часове", даде като пример гостът.

Това, по думите му, показва, че не само суровините, но и финансовите активи реагират с повишена чувствителност, тъй като златото и други активи също отбелязват значителни движения.

Суровините като основа на икономиката

Райков подчерта, че стоковите пазари са в основата на глобалната икономика, тъй като именно от тях започва ценообразуването.

"Петрол, метали, въглища, газ, енергия - оттам се влиза в реалната икономика", изброи той, като акцентира върху това, че всички последващи нива на икономическа активност зависят от тези първични пазари.

Според него поредицата от кризи, започвайки с COVID-19, войната в Украйна, напрежението в Персийския залив и т. н., е довела до трайно вграждане на несигурността в икономическите решения.

Така според него пазарните участници "започнаха да стоят много предпазливо, скъсиха си хоризонта, защото не знаят какво ще се случи".

Геополитика и стратегическо съревнование

Според експерта настоящите процеси са част от по-широко стратегическо съревнование между глобалните сили, в което Китай вече има значително предимство.

"Фактът е, че Китай е две стъпки пред всички - и технологично, и социално, и финансово", посочи той.

"Ако погледнем исторически назад, битката е за морски пътища. Пиратите просто носят костюми и вратовръзки в днешно време", заяви Райков и допълни, че транспортните коридори, свободното движение на стоки и достъпът до ресурси остават основен двигател на геополитическите конфликти.

В по-дълбок контекст, внимание в разговора бе отделено и на ролята на санкциите, които според Райков невинаги имат за цел да ограничат дадена държава, а по-скоро да регулират достъпа до ресурси.

"Санкциите са предназначени за това да държат останалите, които искат този ресурс, настрана", посочи той. По думите му на практика санкционните режими създават паралелни търговски структури, в които ресурсите продължават да се търгуват, но през по-сложни и непрозрачни канали.

"Суровината достига там, където е нужна. По какъвто и да е начин", обобщи Райков.

Силна зависимост от фосилните горива

Експертът акцентира върху факта, че световната икономика все още е силно зависима от фосилни горива, които съставляват по-голямата част от енергийния микс. Според него това прави пазарите изключително чувствителни към всяко сътресение в доставките, особено в ключови региони като Близкия изток.

Райков посочи, че логистичните вериги вече се пренастройват, а алтернативните маршрути не могат напълно да компенсират морския транспорт.

Инфлация и удар върху крайния клиент

По думите му ефектите от геополитическите сътресения вече се пренасят към реалната икономика, включително цените на торовете, горивата и храните.

"Цените на торовете са значителна част от нашата трапеза", отбелязва той, като предупреди, че увеличените разходи в земеделието ще се отразят директно върху крайните потребители.

Според него инфлационният натиск ще се засили в следващите месеци, тъй като веригите на доставки вече са започнали да прехвърлят по-високите разходи към крайния пазар.

Райков обърна специално внимание на Европа, която според него е сред най-уязвимите региони по отношение на енергийната зависимост. "Европейската индустрия плаща със 70-80% по-скъп газ", категоричен бе той. Това води до загуба на конкурентоспособност, категоричен бе още експертът.

