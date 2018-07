"Лукойл Нефтохим" е най-голямата компания в България", четем в "Капитал"

Данните показват, че за последните 12 месеца общите продажби на най-големите 100 компании в страната са били 66 млрд. лв. За мащаб - това се равнява на над една пета от всички декларирани от бизнеса в страната обороти през 2017 г. Сумарните приходи в топ 300 са 93 млрд. лв. - стойност, която отново доближава по размер БВП на страната, който за 2017 г. е 98.6 млрд. лв. Традиционно освен подреждането по приходи класацията "Капитал 100" включва информация за финансовите резултати на компаниите и разнообразни разрези и анализи.

Вече над десетилетие начело на класирането е бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" с приходи от почти 5.8 млрд. лв. за миналата година. Без промени е и подреждането в топ 3 - второто място и през 2017 г. е за "Аурубис България" с 5.5 млрд. лв., а третата позиция заема Националната електрическа компания с 3.1 млрд. лв. оборот за последните 12 месеца.

"Кой не иска още едни 1 млрд. лв. в хазната" е заглавиe от в. "24 часа"

СЛЕДЕЙКИ дебатите около новия закон за горивата, човек може да остане с впечатлението, че държавата е силно разколебана в желанието си да вземе още един млрд. лв. годишно като приход в хазната.

А когато това колебание идва от вицепремиер, какъвто е Валери Симеонов, това впечатление става още по-силно. В понеделник Симеонов заяви, че законът за горивата бил лобистки, ако се приемел, щяло да има монопол на пазара, а темата със сивия сектор е "дъвка, с която се правят внушения на обществото".

Само че тази дъвка идва от финансовото министерство и на неговия сайт са данните, че държавата губи над 1 млрд. лв. от въпросния сив сектор в горивата.

"Гладът за кадри у нас е най-голям от 8 г. насам" е водещo заглавиe на в. "Сега"

Бизнесът у нас е изправен пред най-големия недостиг на кадри от 2011 г. насам. Това сочи проучването "Недостиг на таланти 2018" на фирмата за персонал "Менпауър", включващо над 600 компании.

Общо 68% от фирмите в България се затрудняват да запълнят свободните си позиции, като най-сложни за намиране са квалифицираните работници, инженерите и шофьорите. Дефицитни са още служителите за ресторанти и хотели, здравните специалисти, ИТ специалистите, търговските представители. В топ 10 на най-трудно намираните кадри попадат още мениджърите, офис служителите, счетоводителите и финансистите.

"Правителството реши - болничните ще се изплащат по часове" четем във в. "Монитор"

Kабинетът прие предложението на социалния министър Бисер Петков болничните вече да се изплащат в часове, а не в дни както беше до сега. Промяната ще засегне тези, които работят на смени.

Така ако те отсъстват от работа за 1 ден, а работният им ден е 12 часов, ще получат обезщетение общо колкото за 12 часа. Според синдикатите промяната може да е в ущърб на работещите, а според работодателите това може да доведе до злоупотреби. Промените влизат в сила от този месец. Целта на измененията е гарантиране правата на работниците и служителите, както и на работодателите. Очаква се това да доведе до по-голяма справедливост при заплащането, защото по този начин щял да бъде обхванат реално положения труд.. По часове ще бъде изчислявано и майчинството.

"Защо Шипка да не се казва отново Свети Никола", четем във в. "Стандарт"

В последно време тече модерната тенденция да се преименуват местности с турски имена. Различни организации скочиха срещу тази тенденция. "Стандарт" разговаря с доц. Милен Михов от ВМРО, историк, заместник-председател на образователната комисия в парламента, депутат от "Обединени патриоти" и преподавател във Великотърновския университет.

- Доц. Михов, неотдавна няколко обрасти, включително и Варна, взеха решение да преименуват местностите, които носят турски имена, с български. Като историк и представител на "Обединени патриоти" как гледате на идеята?

- Хората в тези региони според мен биха приели напълно нормално тези промени, въпреки че медиите превърнаха тази новина едва ли не във взривяване на етническия мир. През изминалите 150 години такива промени са правени, и ако днес ние започнем да наричаме градове и местности с имена от преди век и половина, те ще бъдат напълно неразбираеми за хората. Това е нормален процес, не бива в него да се вижда някаква особеност или изключителност.

"Голямото къпане на Пеевски започва сега", пише в. "Сега"

Популярна английска пословица гласи, че с мръсната вода не бива да се изхвърля и бебето (Don't throw out the baby with the bathwater). Влязла е в английския език от немски, където е прескочила от холандски през 1512 г. От вчера България може да каже, че по-добре е да се изхвърли бебето, щом не подлежи на измиване поради нетърпимост към хигиената.

Народното събрание внезапно се превърна в национално корито за къпане на медийния бос Делян Пеевски, чието име от години фигурира в международни доклади за катастрофалното състояние на медийната среда в България, както стана през април в последния доклад на "Репортери без граници", наредил държавата ни на 111-о място по свобода на словото в света през 2018 г. Няма друга държава от ЕС или на Балканите освен Турция, която е толкова назад.

"Драстично: До 4500 лв. такса за обжалване по административни дела - ще е процент от интереса" пише в. "24 часа"

Драстично увеличение на таксите, които гражданите ще плащат по административни дела пред касационната инстанция, предвиждат промени в Административнопроцесуалния кодекс. Те бяха приети от правната комисия и ще се обсъждат на второ четене в парламента в четвъртък.

Новото е и че таксите вече ще се изчисляват пропорционално - 0,8% от материалния интерес, а не както досега в абсолютна сума по тарифа, приемана от Министерския съвет. Така граждани и юридически лица, които не са доволни от решението на първа инстанция на съда по оспорване на административен акт, издаден от държавен орган, и искат да се явят на следващата инстанция, ще плащат от 14 до 900 пъти повече от досега. Дори хората, които водят дела за пенсионно, здравно или социално осигуряване, ще трябва да плащат 5 пъти по-високи такси.

"Белград: Има увеличение на мигрантите, идващи от България", пише в. "Стандарт"

От месец май има увеличение на броя на мигрантите и бежанците, които влизат в Сърбия от България. Това съобщиха от Републиканския комисариат за миграция и бежанци в Белград.

В Сърбия в момента има 2891 миграти и бежанци. 324 от тях са настанени в приемни центрове в област Пчиня. Там се настаняват мигрантите, които идват от Македония и България. В приемните центрове в област Пчиня броя на мигрантите е намалял с 38 за последните два месеца. За същия период има двойно увеличение на броя на мигрантите, които са дошли от България в Сърбия.

"Търговска война за 1 трлн. долара", пише "Капитал"

От петък САЩ започват да налагат мита върху внос за 34 млрд. долара, а Пекин обяви, че въвежда реципрочни мерки също от 6 юли. Ако към тази сума се добавят множеството мита и контрамита, налагани в Северна Америка, резултатът ще бъде 100 млрд. долара до края на тази седмица, което е явен знак, че заплахата от глобална търговска война се увеличава.

Това е само началото. Не след дълго търговската война, обявена от американския президент Доналд Тръмп, може да засегне търговски сделки за 1 трлн. долара и ще доведе до икономически последици както за САЩ, така и за целия свят, пише Financial Times.

