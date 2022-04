The Third Imperial Easter Egg

Яйцата Фаберже са символ на лукса. Красиви, скъпи и уникални, те са едни от най-изисканите и скъпи произведения на изкуството в света.

Яйцата на Фаберже са произведени от Петер Карл Фаберже в Русия, първоначално като великденски подаръци за руската аристокрация между 1885 и 1917 г., по време на управлението на Александър III и Николай II.

През тези години били създадени между 50-54 яйца на Фаберже. Седем от тях са в неизвестност към днешна дата.

Защо са толкова ценни?

Първо, те са изработени от благородни метали и скъпоценни камъни. Второ, те са редки колекционерски предмети. И трето, те имат богата история, свързана с лукс и богатство.

Яйцата на Фаберже са едни от най-изящните и красиви предмети в света. Всяко яйце на Фаберже е уникално и направено с изключителна прецизност и внимание към детайла.

Нека да разгледаме някои от най-луксозните яйца, създавани някога от Фаберже.

The Cradle with Garlands Egg

Направено от главния майстор Хенрик Вигстрьом през 1907 г., това богато украсено яйце е продадено на частен колекционер за 3,19 милиона долара в Sotheby's през 1992 г. Смята се, че днес струва значително повече.

Известно още като яйцето на любовните трофеи, то е поръчано от цар Николай II за съпругата му Александра при раждането на сина им Алексей. Изненадата, скрита вътре, била миниатюра на имперските деца, която днес липсва.

Това сложно яйце е покрито с бледосин емайл и е инкрустирано с перли. То е част от частна колекция и в момента е заето на Музея на V&A в Лондон.

The Lilies of the Valley Egg

Едно от двете яйца на Фаберже в стил Ар нуво е направено през 1898 г. като подарък от Николай II за съпругата му. Днес е част от колекцията на Виктор Векселберг и е изложено в музея на Фаберже в Санкт Петербург.

Този великденски подарък е украсен с перли и покрит с розово розов емайл. А цветята по него са украсени с диаманти, рубини и перли.

Изненадата в него се разкрива чрез завъртане на перлен бутон, който издига три портрета на цар Николай II и най-големите му дъщери Велика княгиня Олга и велика херцогиня Татяна. Тези картини върху слонова кост от Йоханес Зенграф са рамкирани от розови диаманти. Това конкретно яйце може да струва до 13 милиона долара.

The Bay Tree Egg

Често описвано погрешно като яйцето от портокаловото дърво, този шедьовър е известен като яйцето от дафиновото дърво. Доказателство за това е оригиналната фактура от Фаберже.

Това яйце от нефрит и емайл съдържа пойна птица, която се активира от миниатюрен лост, маскиран като плод. Проектирано за Николай II като подарък за майка му през 1911 г., първоначалната му цена е 12 800 рубли. Сега се смята, че струва приблизително 15 милиона долара.

Собственост на Виктор Векселберг, яйцето от Bay Tree е изложено в музея на Фаберже в Санкт Петербург.

The Imperial Coronation Egg

Направено през 1897 г. от Михаил Перхин и Хенрик Вигстрьом под наблюдението на Фаберже, това яйце е предназначено да отбележи коронацията на императрица Александра Фьодоровна.

Стойността му се оценява на 18 милиона долара. Вдъхновено от златната дреха, която носела при коронацията си, яйцето е изработено от златен и жълт емайл и е инкрустирано с брилянти.

Вътре в яйцето, облицовано с кадифе, има точно копие на императорската карета за коронация, украсена с миниатюрна императорска корона и шест орела. Репликата има отварящи се врати, движещи се колела, сгъваема стълба и амортисьори. Това скъпоценно яйце първоначално съдържало и колие със скъпоценни камъни.

The Rothschild Clock Egg

Това яйце е проектирано от Фаберже през 1902 г. Направено е от главния майстор Майкъл Перчин и часовникаря Николай Роде.

Подарък от Беатрис Ефруси де Ротшилд на Жермен Халфен за годежа й с барон Едуард дьо Ротшилд, това е едно от редките яйца на Фаберже, които не са създадени за руската императорска фамилия.

Яйцето е направено от злато, сребро, емайл, диаманти и перли. На всеки час от него излиза петел с диаманти, който кима и кукурига.

Продадено от аукционната къща Christie's за £8,9 милиона на 28 ноември 2007 г., то постави няколко рекорда: за най-скъп часовник, руски предмет и яйце на Фаберже, продавани някога на търг. Днес яйцето на Ротшилд се оценява на между 16 милиона долара и 25 милиона долара.

Яйцето на Ротшилд беше представено на Ермитажа в Санкт Петербург от Владимир Путин през 2014 г.

The Third Imperial Easter Egg

Вероятно най-ценното яйце на Фаберже в света е наскоро преоткритото Трето имперско великденско яйце. Изчислено на стойност приблизително 33 милиона долара, това е най-скъпото яйце на Фаберже.

Произведен от Работника Август Холмстрьом през 1887 г., то е подарък от руския цар Александър III на съпругата му Мария Фьодоровна. Проектирано в стил Луи XVI, най-скъпото яйце на Фаберже има корпус от 18-каратово злато, украсено със сапфири и диаманти.