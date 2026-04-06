Пазарът на недвижими имоти преминава от еуфория към нормализация, при която връзката между цена и реална стойност постепенно се възстановява. След години на силен ръст, ограничено предлагане и покачващи се цени,, жилищният пазар в България започва да се пренастройва, според анализ на експертите от SORENDA Real Estate

Случващото се обаче не идва чрез рязка промяна, а чрез постепенно преминаване към по-балансирана и устойчива динамика. Тоест, това не е спад, а естествено "узряване" на пазара - процес, при който връзката между цена и реална стойност започва да се възстановява, уточняват брокерите.

"В момента наблюдаваме нормализация. Решенията вече не се взимат импулсивно, а са по-добре обмислени - както от страна на купувачите, така и от страна на инвеститорите", съобщават от инвестиционния холдинг.

Един от най-ясните сигнали за различният пазар на недвижими имоти в столицата например е увеличеното предлагане. В отделни райони на София, където допреди година е имало по 2-3 конкурентни оферти, днес те вече достигат 10 и повече. Това неизбежно променя пазарната динамика, защото купувачите имат избор, продавачите - конкуренция.

Източник: SORENDA Real Estate

Според данни от пазара, през 2025 г. цените на жилищата са нараснали средно с около 11-12%, като в отделни райони на София ръстът е надхвърлил 20%. Именно този ускорен растеж е в основата на днешното "охлаждане".

"Една от ключовите промени, които се наблюдават в момента, е изместването на фокуса - от очаквания към реални икономически фактори (...) Голяма част от така наречения евроефект вече беше изигран в предходните години. Днес пазарът се движи много повече от фундаментални фактори - доходи, заетост, достъп до кредитиране", пишат още експертите от SORENDA.

Профилът на купувача също е различен. Днес клиентите идват подготвени - с проучен район, сравнени оферти и често с предварително одобрение от банка. Особено при по-младите купувачи се вижда ясно изразен рационален подход - те предварително изчисляват бюджета си, включително всички съпътстващи разходи по сделката.

Тази промяна води и до друг ефект - делът на покупките за лично ползване расте, докато чисто инвестиционните сделки започват да се свиват. По оценки на пазара те могат да намалеят от около 25% през 2025 г. до 10-15% в следващия период.

Сделките "на зелено" остават важна част от пазара, но вече при съвсем различна логика. Ако преди години клиентите бяха склонни да поемат по-голям риск, днес доверието в инвеститора е ключово. Историята на реализирани проекти, ясната концепция и качеството на изпълнение се превръщат в решаващи фактори.

Предприемачите също променят подхода си. Вместо масово застрояване все повече компании се ориентират към по-контролируеми проекти с по-висока добавена стойност. Продажбите в ранен етап също стават по-умерени - здравословният диапазон вече е около 30-40% от апартаментите, вместо 60-70% както в предходни години.

Ще спре ли ценовият ръст? Повечето брокери очакват тази година отново да се се наблюдава продължаващ ръст на цените, но при значително по-умерен темп. Няма индикации за рязка корекция, а по-скоро за стабилизиране.

В обобщение можем да кажем, че в момента сделките като цяло се случват по-бавно, а преговорите стават по-дълги и по-детайлни. В някои случаи се стига и до корекции - не само в цените, но и в условията на сделките. Казано накратко, към днешна дата е много по-вероятно една сделка да е по-добра в сравнение с миналата година по това време.