Опитът на руските власти да блокират VPN мрежите в петък, 3 април, предизвика масов срив на вътрешната платежна система — московското метро отвори бариерите без заплащане, а зоологическа градина в провинцията поиска от посетителите да плащат в брой.

Основните банки в страната - Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и ред други, спряха онлайн платформите си, а търговците се оказаха с неработещи POS терминали - бизнес и публични институции се оказаха за часове принудени да работят като в зората на 90-те. Хаосът сред потребителите дойде като пряка последица от ескалиращата цифрова цензура на Кремъл.

"Опитите им за блокиране предизвикаха масов банков колапс. Добре дошли обратно в Цифровата съпротива, мои руски братя и сестри. Цялата нация вече е мобилизирана да заобикаля тези абсурдни ограничения", написа основателят на Telegram Павел Дуров в събота.

65 милиона с VPN, въпреки забраните

Дуров посочва, че 65 милиона руснаци използват Telegram чрез VPN всеки ден, като над 50 милиона от тях изпращат поне едно съобщение дневно. Русия започна да ограничава достъпа до платформата от февруари 2026 г., когато регулаторът Роскомнадзор забави работата ѝ, след което премина към масово блокиране в средата на март. Пълна забрана беше планирана за април.

Властите обосновават ограниченията със съображения за сигурност, твърдейки, че Telegram не премахва достатъчно бързо терористично съдържание, а ФСБ разследва Дуров по подозрение за съдействие на тероризъм.

Междувременно институциите ударно налагат използването на държавното комуникационно приложение Max. Мнозина обаче предпочитат да запазят достъп до алтернативите.

VPN мрежите отдавна не са лукс в Русия — те са ежедневна необходимост. Facebook, Instagram, YouTube и X са блокирани от инвазията в Украйна през 2022 г. Според някои оценки Русия се нарежда на второ място в света по употреба на VPN, като около 37,6% от интернет потребителите разчитат на тях.

Властта затяга примката

Роскомнадзор е ограничил достъпа до над 400 VPN услуги от началото на годината. Рекламирането им е забранено с глоби до 500 000 рубли (около 6 150 долара) за компании. От сряда е блокирано и зареждането на Apple ID баланси чрез мобилни оператори — една от малкото останали платежни опции след спирането на Visa и Mastercard.

Министерството на цифровото развитие е наредило на банки и търговски платформи да блокират потребители, влизащи през VPN, под заплахата да бъдат изключени от правителствения "бял списък" на съществени сайтове.

VPN обаче се използва не само за заобикаляне на държавната цензура, но и за бизнес операции, изискващи сигурна комуникация между различни мрежи. Вероятно именно такава връзка е била по невнимание прекъсната от властите, за да се стигне до краха на банковите и платежни системи.

Освен това мобилните оператори може да въведат такса до 150 рубли (около 1,80 долара) на гигабайт за международен трафик над 15 GB месечно. "Интернетът се превръща в нещо, което само заможните могат да си позволят", коментира пред Moscow Times експертът Елдар Муртазин.

Изключвания и "бели списъци"

Паралелно с блокирането на VPN, властите в 83 региона са прекъсвали мобилния интернет поне веднъж от май 2025 г. насам, като в граничните области Белгород, Курск и Ростов прекъсванията са регистрирани в над 70% от дните. По време на тези изключвания достъпът е ограничен само до одобрени от държавата услуги.

Дуров обяви, че Telegram ще адаптира трафика си, за да го направи "по-труден за засичане и блокиране", позовавайки се на иранския прецедент — страна, в която приложението е забранено, но потребителите масово намират начини да го ползват.

Експерти са категорични, че пълното елиминиране на VPN е нереалистично. "Ако Русия напълно прекъсне достъпа до глобалния интернет, VPN мрежите вероятно ще спрат да работят — но ще спре да работи и всичко останало. Как тогава ще търгуват с нефт, ще управляват сенчестия си флот или ще купуват части за дронове?", пита риторично Михаил Климарев от Дружеството за защита на интернет.