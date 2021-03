Ever Given се измъкна от Суецкия канал. Но компанията зад кораба тепърва трябва да положи усилия, за да се спаси от далеч по-голям проблем: продължаващия спад в индустрията, пише The Wall Street Journal.

Imabari Shipbuilding Co., чиято история започва преди повече от столетие в малкия японски град Имабари, построява Ever Given преди три години. Свързана компания, Shoei Kisen, пък го притежава.

Първият ход на групата сега ще е да се справи със застрахователните процедури, след като корабът прекара шест дни в Суецкия канал и предизвика закъснения за стотици мореплавателни съдове, които пътуваха между Европа и Азия. Shoei Kisen казва, че щетите по кораба ще бъдат покрити от японски застрахователи. А друга застрахователна програма, задължителна в индустрията, ще я предпази от искове от други компании. "Всичко ще бъде покрито от застраховките", казва Риу Муракоши, главен финансов директор. "Очакваме да плащаме по-високи премии през следващата година".

Далеч по-голям проблем за компанията ще е да оцелее насред спада в корабостроенето — индустрия, която така и не се възстанови напълно след кризата от преди десетилетия. И Япония, и държави като Китай и Южна Корея, които я изпревариха в корабостроенето, отчитат спад на поръчките през последните години.

В годината до края на март 2020 г. Imabari Shipbuilding, най-големият корабостроител в Япония, отчита първата си годишна загуба за последните десетилетия. Пандемията пък бетонира стагнацията при новите поръчки, казва президентът ѝ Юкито Хигаки. По думите му, някои транспортни компании изчакват да видят в каква посока ще тръгнат новите екорегулации преди да правят поръчки.

Ever Given е пример за опита на компаниите в индустрията да оцелеят. Контейнеровозът е сред гигантите — с капацитет да превозва 20 хил. 6-метрови контейнера. Експерти посочват, че причината корабът да е толкова голям, е цената. Мореплавателният съд, който пренасява два пъти повече товар, не се нуждае от двоен екипаж или два пъти повече гориво. Така компаниите могат да намалят разходите на контейнер.

Но те не могат да растат вечно — особено ако пристанищата и каналите по света не бъдат направени по-дълбоки, а крановете не станат по-високи. А и запълването на кораба с товар отнема повече време: ако един контейнеровоз може да превозва 100 хил. контейнера, събирането им за една компания може да отнеме 6 месеца, което няма икономически смисъл.

Imabari Shipbuilding успява да се задържи насред свиването в индустрията и благодарение на редица придобивания. Годишните ѝ приходи достигат около $3,5 млрд. На 1 януари компанията подписа още един алианс: с корабостроителя Japan Marine United.

Тъй като в индустрията са заети стотици хиляди души, а в страни като Япония, Корея и Китай тя е и повод за националната гордост, тя отдавна се радва и на подкрепа от държавата. През миналия месец Токио започна да обсъжда законопроект, който ще предложи още данъчни облекчения и субсидии на компаниите.

Без нея обаче "японската корабостроителна индустрия няма да издържи още дълго", казва Хигаки.