Polkadot (DOT) вече е достъпен за покупка и продажба чрез биткойн банкоматите на Bitomat. Научи как да купиш или продадеш DOT бързо, лесно и сигурно. Работим в десетки локации в България и по света.

Polkadot (DOT) официално става част от поддържаните криптовалути в мрежата на Bitomat!

Ако търсиш лесен, бърз и сигурен начин да купиш или продадеш DOT, вече можеш да го направиш директно през биткойн банкоматите, разположени в България и по света.

Това е голяма стъпка към разширяване на възможностите за хората, които използват криптовалути активно — както за инвестиции, така и за търговия.

Какво е Polkadot (DOT)?

Polkadot е иновативна блокчейн мрежа, създадена с цел да свързва различни крипто екосистеми в една цялостна система. DOT е нейният основен токън, който се използва за:

транзакции

управление на мрежата

стейкинг

участие в парачейн аукциони

Бързината и мащабируемостта правят DOT една от водещите криптовалути в топ 20 по пазарна капитализация.

Как да КУПИШ Polkadot (DOT) от Bitomat?

Процесът е супер лесен, дори ако никога не си използвал крипто банкомат.

Следвай тези стъпки:

1️⃣ Намери най-близкия Bitomat

Влез на: https://www.bitomat.com → раздел Карта.

Избери удобен за теб банкомат.

2️⃣ Подготви своя DOT адрес

Трябва да имаш крипто портфейл, който поддържа Polkadot .

3️⃣ Сканирай QR кода от портфейла

Покажи адреса си на екрана на телефона, а банкоматът ще го сканира автоматично.

4️⃣ Внеси кеш в банкомата

Bitomat приема левове, евро или други поддържани валути — според локацията.

5️⃣ Получаваш DOT директно в портфейла си

Трансакцията е бърза, сигурна и без излишни стъпки.

Как да ПРОДАДЕШ Polkadot (DOT) през Bitomat?

1️⃣ Отиди на биткойн банкомата на Bitomat.

2️⃣ Изпрати DOT към адреса, който банкоматът ще ти даде.

На екрана ще видиш QR код за изпращане.

3️⃣ Изчакай блокчейн потвърждение

Обикновено Polkadot е бърз — потвърждението идва за минути.

4️⃣ Вземи своя кеш от банкомата

След като транзакцията се потвърди, банкоматът освобождава сумата в брой.

Защо да избереш Bitomat за покупка и продажба на DOT?

✔️ Най-ниски комисионни

Bitomat е известен със своите честни и прозрачни условия.

✔️ Над 300+ ATM устройства по света

Мрежата расте постоянно.

✔️ Мигновени транзакции

Не чакаш регистрации— просто идваш и действаш.

✔️ Поддръжка на водещи криптовалути.

Освен Polkadot (DOT), можеш да купуваш BTC, ETH и още много други.

