Глобалната авиоиндустрия се сблъсква с двоен удар: скъп и труднодостъпен керосин заради войната в Иран и дългогодишна криза с авиационните двигатели, която вече е приземила между 800 и 900 самолета по цял свят.

Главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби оповести мащабите на структурния проблем с частите на 42-ата годишна конференция на Bernstein. "Не си спомням толкова много самолети да са приземени по тази причина", заяви Кърби, цитиран от специализирани медии.

Най-проблемни са двигателите PW1000G на Pratt & Whitney, задвижващи самолетите от фамилията Airbus A320neo, A220 и Embraer E2. Стотици агрегати се налага да минат проверка за потенциален производствен дефект, който може да доведе до пукнатини в турбините.

Проблеми с надеждността обаче засягат и двигателите LEAP на CFM International и Trent на Rolls-Royce. Те се използват на различни модификации Boeing 737 Max, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 и т.н. За самолетите A220 и E2, а и за 737 Max сертифицирани алтернативни двигатели към момента няма, а и да има - подмяната не е тривиален, бърз и евтин процес.

Кърби посочва две основни причини за сегашната ситуация: производителите произвеждат силови агрегати прекалено бавно и те не издържат толкова, колкото авиокомпаниите са очаквали. Последиците се усещат навсякъде - закъснели доставки на нови по-икономични машини, по-сложна и скъпа поддръжка, невъзможност за бърза подмяна на флотилиите.

"Двигателите са най-голямото структурно ограничение в индустрията", заяви Кърби, прогнозирайки, че кризата ще определя авиационните операции до края на десетилетието.

Керосинът - сезонна бомба

Върху тази хронична криза се наслагва острата енергийна турбуленция от войната в Близкия Изток. Цените на авиационното гориво в Европа са се удвоили за последната година и към 1 май 2026 г. достигат 187 долара за барел, сочат данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Блокирането на Ормузкия проток от февруари 2026 г. е отрязало от световните пазари около 20% от световните петролни доставки, включително значителна част от износа на авиационно гориво.

Европа е директно засегната, тъй като континентът е най-големият вносител на близкоизточно гориво. Lufthansa вече е съкратила 20 000 полета до октомври заради горивните разходи.

Директорът на IATA Уили Уолш предупреждава, че дори при незабавно сключване на мирен договор нормализирането на снабдяването с авиационно гориво ще отнеме месеци.

Ограниченото предлагане на самолетни места при силно търсене на пътувания неминуемо натиска билетите нагоре. Приземените машини не могат да запълнят липсващия капацитет, а авиокомпаниите, принудени да летят с по-стари и по-неефективни самолети, прехвърлят разходите за гориво на клиентите.