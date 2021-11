Nike Inc. иска да продава маратонки, които не може да носите.

Компанията подаде документи за търговска марка през изминалата седмица, които индикират, че гигантът иска да продава дигитални версии на своите обувки, дрехи и други стоки с логото ѝ във виртуални светове като видеоигри, пише The Wall Street Journal.

Потребителите вече плащат значителни суми за дигитални произведения на изкуството, както и за дигитален дизайн на маратонки. Популярни личности като Марта Стюард също се надяват да припечелят, продавайки NFT.

За Nike ходът може и да е начин да защити марката си във виртуалните светове и да предотврати появата на копия в игри, казва Джош Гербен, адвокат. "Виртуалните светове [...] вероятно ще се превърнат в източник на доходи за Nike", допълва той.

Засега те говорят само за намерение, така че и Nike може в крайна сметка да не продава виртуални маратонки. Компанията отказва коментар.

Освен популярното лого, тя иска да защити и слогана Just do it.