Индия изчака 10 години, но най-накрая отново има корпорация на стойност над 100 милиарда долара. И съвсем не е необичайно коя е тази компания: Tata Consultancy Services Ltd. получи високата оценка.

Дружеството е гигант в аутсорсинг услугите, които помогната на най-добре познатата индустрия в Индия да постави страната отново на световната карта.

Най-високооценяваната публична компания в държавата постигна 100 милиарда долара, след като акциите ѝ поскъпнаха в понеделник с 4,6% заради по-добри от очакваните приходи.

Така тя вече е сред 100-те най-големи корпорации в света, надминавайки дори Goldman Sachs Group Inc. Последната индийска компания, влязла в клуба, бе Reliance Industries Ltd. - конгломерат, който се има интереси в редица сектори от телекомите до енергетиката. Той е контролиран от милиардера Мукеш Мабани. Компанията премина границата през 2008 година, когато рупията бе с 30% по-скъпа от днешната ѝ стойност.

Tata Consultancy Services Ltd. е една сред най-големите компании в сектора, включващи Infosys Ltd., които се превърнаха в пионери в съвременния аутсорсинг в IT сферата.

Индустрията носи около 167 милиарда долара приходи годишно.