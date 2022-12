Великобритания издаде лицензи на Virgin Orbit за първото изстрелване в Космоса от територията на Обединеното кралство, според съобщения на Службата за гражданска авиация в сряда.

Така Virgin Orbit, която е собственост на милиардера Ричард Брансън получи всички нужни лицензи, за да постави началото на първото орбитално космическо изстрелване от британска земя. Virgin Orbit ще използва за тези цели космодрума Корнуол в Южна Англия, пише Business Insider.

Компанията е "предприела всички разумни стъпки, за да гарантира, че няма рискове за безопасността", коментират от Службата за гражданска авиация.

Компанията планираше изстрелване на 14 декември, но датата беше отложена именно заради регулаторни и технически предизвикателства, каза главният изпълнителен директор на Virgin Orbit Дан Харт пред медиите тогава. Следвашата дата още не е обявена. Това, което знаем е, че Virgin Orbit са кръстили мисията "Start Me Up" в чест на музикалната група The Rolling Stones.

Изстрелването ще се случи със Virgin Atlantic Boeing 747, наречен Cosmic Girl, който трябва да освободи ракетата LauncherOne на Virgin Orbit. След това ракетата ще освободи сателити в орбита, с граждански и отбранителни приложения. Това ще са първите сателити, които ще се изстрелят от Европа.

Virgin Orbit е част от Virgin Group. Друга част от групата е Virgin Galactic, компания за търговски космически полети.

Брансън беше участник в първия екипажен полет на Virgin Galactic до Космоса през юли 2021 г. VSS Unity излетя от съоръженията на Virgin Galactic в Spaceport America в Ню Мексико и прелетя на повече от 80 км над Земята .

"Вече сме една крачка по-близо до отварянето на галактическия портал на Обединеното кралство, след като Virgin Orbit получи исторически първи лиценз, за ​​да позволи първото изстрелване на космически полет на Обединеното кралство", каза министърът на транспорта Марк Харпър.