В понеделника след финала на Европейското първенство по футбол италианските акции поскъпнаха, а британските поевтиняха. Италианският индекс FTSE MIB се покачи с 0,92% този ден, докато FTSE UK All-Share изтри 0,65%. Съвпадение ли, че възвращаемостта за деня отразява резултата от финала, в който Италия победи Англия?

Вероятно не, пише за MarketWatch Марк Хълбърт. Изследователи се открили, че обичайно фондовият пазар на дадена страна бележи спад, когато отборът ѝ е елиминиран от значимо международно състезание. Най-популярното изследване по въпроса е от август 2007 г.

Анализирайки реакцията на пазарите след над 2 000 международни спортни събития от 1980 г. насам, изследователите откриват, че фондовият пазар на страната, отстранена от даденото събитие, носи значимо по-ниска възвращамост спрямо средното. Обратното обаче изглежда, че не е вярно — няма данни пазарите да растат след победа. Един от резултатите на тази асиметрия е, че световният пазар също носи по-ниска възвращаемост по време на глобални събития.

Друго изследване, Exploitable Predictable Irrationality: The FIFA World Cup Effect on the US Stock Market, показва същите резултати.

Дискусията ни води до започващите Олимпийски игри в Токио. Но не трябва да очакваме, че нещо подобно ще се случи по време на тяхното провеждане, тъй като държавите не биват "елиминирани", когато състезателите ѝ не печелят медал.

Затова и Хълбърт предупреждава да не очакваме акциите да се представят по-лошо или по-добре само заради Игрите.

Има и друг урок: огромната роля, която настроението ни играе, когато взимаме инвестиционни решения. Доказателство е нов доклад, Music Sentiment and Stock Returns Around the World, който ще бъде публикуван скоро. В него изследователите анализират най-популярните 200 песни в Spotify за дадена държава и след това сравняват представянето на акциите. Те откриват, че връзка има — и колкото по-весели песни се слушат в дадена седмица, толкова по-добро е представянето на активите.