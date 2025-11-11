Предложеният бюджет за 2026 година е възможен, смятат синдикатите. "Считаме, че щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансират необходимите разходи. Те в много голяма степен са приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи - за пенсии, за заплати, социалните системи, за здравеопазване, за образование и т. н."

Това заяви пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров след срещата на синдикатите с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, цитиран от euronews България.

Допълнителните 1,5 млрд. евро, които ще влязат в бюджета с увеличаването на вноската за пенсия с 2 процентни пункта и нарастването на данък "дивидент" от 5 на 10%, синдикалният лидер определи като "добре балансиран подход в това, което ни се предлага".

"Ние виждаме в разходните политики изпълнение на ангажимента за швейцарското правило за пенсиите, както и един ръст на единните разходни стандарти с двуцифрени проценти в сферата на културата, на здравеопазването, на образованието, социалното подпомагане, социалните дейности като цяло, социалните услуги в т.ч., което е добър знак", отбеляза още Димитров.

"Бих искал да разсея този мит, че Бюджет 2026 е толкова щедър към заплатите, най-щедър е към капиталовата програма. След това са пенсиите и на трето място по ръст са заплатите. 880 млн. евро ръстът заплатите на годишна база," коментира синдикалният лидер.

Той изтъкна, че ще има напрежение в тези ведомства и сектори, в които получават само 5% увеличение на заплатите.

От своя страна, Деница Сачева заяви, че целта на правителството е държавният бюджет да се приеме преди Коледно-новогодишните празници. Бюджет 2026 ще влезе в Народното събрание веднага, след като мине на НСТС и бъде приет в Министерски съвет, уточни още тя.