Датската компания Orsted, която е най-големият в света оператор на вятърни паркове, планира да пласира нови акции на обща стойност 60 милиарда датски крони (9,4 милиарда долара) със значителна отстъпка, обявиха от самата компания.

Акциите ще бъдат предложени на цена от 66,6 крони едната. Котировките на акциите при затваряне на търговията миналия петък бяха 200,3 крони. Книгата с поръчки ще бъде отворена на 19 септември и записването ще приключи на 2 октомври.

Датското правителство, което притежава малко над 50% от Orsted, също ще участва в пласирането на нови акции, за да запази досегашния си (мажоритарен) дял в компанията.

Най-голямата норвежка енергийна компания, Equinor също заяви, че възнамерява да закупи акции на Orsted за 6 милиарда датски крони, за да запази своя 10% дял в компанията.

Компанията Orsted набира капитал, за да стабилизира финансовото си положение след проблемите в Съединените щати. Както се съобщаваше, затягането на регулациите попречи на Orsted да продаде дела си в проекта за вятърен парк Sunrise Wind, разположен край бреговете на Ню Йорк.

След което съответните американски власти наредиха на Orsted да спре строителството на вятърния парк Revolution Wind, който към онзи момент беше готов на 80%. Стойността на този проект беше около 6,3 милиарда долара.

От началото на 2025 г. досега пазарната капитализация на датската Orsted е паднала с внушителните 40%.