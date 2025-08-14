Войната в Украйна безспорно пренареди приоритетите на бизнеса и инвеститорите, но не спря търсенето на нови възможности. На фона на несигурността в страната, поле за развитие намират сегменти, ориентирани към бъдещето, но здраво обвързани с конюнктурата.

Един от набиращите популярност модели е покупката на хотелски стаи като форма на инвестиция - практика, позната от европейските планински и морски курорти, която вече се прилага успешно и в украинските Карпати.

Такъв проект е GORO Mountain Resort в Лвовска област - мащабен рекреационен комплекс, който въвежда модела на "инвестиционни" хотелски стаи в планински условия. Само 5 месеца след старта на продажбите в първия хотел от комплекса ONDE, GORO Development вече е реализирала над 50% от стайния фонд - 103 от общо 197 стаи.

Инвеститорите идват от разнообразни сектори като ИТ, агробизнес, финанси, производство и недвижими имоти, както и от водещи икономически центрове като Киев и Лвов. Немалък процент са от украинската диаспора в чужбина. През първите 4 месеца от продажбите цените са нараснали с 5,7%, което се равнява на 17,1% годишна доходност, а прогнозите сочат обща възвръщаемост над 57% за целия проект.

Успехът се дължи и на технологичния подход - GORO Development прилага автоматизирано динамично ценообразуване с изкуствен интелект, който реагира в реално време на пазарните сигнали.

ONDE ще обедини 3 тематични хотела - за развлечения, бизнес и релакс, които ще предлагат общо 429 стаи, уникален дизайн и инфраструктура от СПА центрове и басейни до конферентни зали, бутици и хотел за животни.

Целият GORO Mountain Resort ще обхване 127 хектара, 9 хотела, 10 ски писти и лифтове с капацитет за 10 000 посетители едновременно.

"Повече от 90% от нашите инвеститори влизат с дългосрочен хоризонт, планирайки да останат и след завършването на строителството, за да получават стабилни приходи", коментира Володимир Гаразд, изпълнителен директор на GORO Development.