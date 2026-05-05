В условията на пренареждане на енергийните доставки в Европа Румъния започва изграждането на ключовия 160-километров газопровод от проекта Neptun Deep в Черно море. Инвестицията на стойност около €4 милиарда е планирано да донесе първите количества природен газ през 2027 г.

Тръбопроводът ще свързва офшорната производствена платформа с брега, където газът ще бъде измерван и подаван в националната газопреносна система. Съоръжението ще бъде изградено от хиляди стоманени сегменти с диаметър 30 инча (76 см), като полагането му ще се извършва поетапно на морското дъно.

Инфраструктурата на Neptun Deep включва още офшорна платформа, три подводни системи и общо 10 производствени сондажа - четири вече пробити в зоната Pelican Sud и шест в процес на изграждане в Domino. На сушата, край Тузла, се изгражда станция за измерване и контрол на газа, която ще бъде ключова за интеграцията на добива в националната мрежа.

Монтажът на тръбопровода ще се извършва от специализирани кораби, които функционират като плаващи производствени линии. Тръбите се подравняват, заваряват, тестват и уплътняват директно на борда, преди да бъдат спуснати в непрекъсната линия на морското дъно. Това позволява по-строг контрол върху качеството и по-висока ефективност при работа в открито море.

Сред основните съдове, ангажирани с проекта, са Castorone - един от най-големите офшорни тръбополагащи кораби в света, както и JSD 6000, който ще работи по инсталирането на подводната инфраструктура в дълбоководната зона. Очаква се общо около 50 кораба да участват в различните етапи на строителството.

Проектът Neptun Deep се разглежда като ключов за увеличаване на вътрешното производство на газ в Румъния, като по оценки находището може да осигурява около 8 млрд. куб. м природен газ годишно.

"Neptun Deep е стратегически проект за Румъния и региона. През 2026 г. предстоят ключови етапи, включително инсталирането на тръбопровода, подводното оборудване и производствената платформа, с цел започване на добива през 2027 г.", заяви главният изпълнителен директор на OMV Petrom Кристина Верчере.

От Romgaz също подчертават, че проектът има ключова роля за енергийната сигурност, като се очаква да засили позициите на Румъния като регионален производител на природен газ.