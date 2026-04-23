Слабо позната компания от Уайоминг, основана преди по-малко от година и половина, стои в центъра на геополитически сблъсък между Вашингтон и Брюксел заради ключов енергиен проект в Балканите, пишат Bloomberg и Guardian.

Президентството на Босна и Херцеговина гласува спешно да започне преговори с Хърватия за двустранно споразумение, с което ще стартира реализацията на газопровода "Южен интерконектор". Подписването може да стане още в края на април в Дубровник, по повод на срещата на върха от инициативата "Три морета" - но Европейската комисия прави всичко възможно това да не се случи.

Хората на Тръмп зад проекта

Концесията за изграждане на газопровода беше присъдена на AAFS Infrastructure and Energy — компания, регистрирана в Уайоминг през ноември 2023 г., чиито собственици не са оповестени публично.

На преден план стоят лица, тясно свързани с Доналд Тръмп: Джеси Бинол, адвокатът, защитавал президента срещу обвинения за подстрекаване на размириците в Капитолия на 6 януари 2021 г. и Джоузеф Флин — брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин.

Договорът за газопровода е на стойност около 300 млн. евро, но общите инвестиционни планове на AAFS в Босна достигат 1,5 млрд. евро и включват летищата в Сараево и Мостар, газови електроцентрали и друга инфраструктура. Компанията очаква да управлява газопровода 30 години с опция за удължаване с още 20.

Босненският парламент прие законодателство, с което договорът беше директно възложен на AAFS без търг — практика, която Transparency International определи като "опасен прецедент". Американското посолство в Сараево открито подкрепи решението, а Бинол го описва като "приоритет на администрацията на Тръмп".

Брюксел отвръща

ЕС реагира незабавно. Представителят на Брюксел в Сараево Луиджи Сорека изпрати писмо до боснийските лидери, в което предупреди, че страната рискува да провали европейския си път, ако законодателството не бъде координирано предварително с ЕС. Брюксел настоява, че по силата на съществуващо енергийно споразумение има право на глас по подобни проекти.

В допълнение, ЕС вече е заявил, че няма да финансира инвестиции в Босна, свързани с изкопаеми горива, включително "Южен интерконектор", и насочва подкрепата си единствено към проекти с възобновяема енергия.

Защо проектът има стратегическо значение

Газопроводът ще свърже Босна с хърватската газова мрежа и терминала за втечнен природен газ на остров Крък — единствения в региона. Понастоящем страната зависи изцяло от руски газ, а ЕС е наложил срок до 2028 г. за прекратяване на подобна зависимост на всички членки и кандидатки. Проектът се обсъжда от години, но беше блокиран от вътрешни спорове между бошняци и хървати за контрола върху него.

Интересът на Тръмп към Балканите не се ограничава до Босна. В региона са налице и плановете на Джаред Къшнър за курорт в Албания за 1,65 млрд. долара, а Trump Organization обяви Trump Tower в Букурещ.