Неочакваното свличане на 800 000 тона земна маса в индонезийска мина за мед застрашава да оскъпи електронните устройства в цял свят. Инцидентът в рудника Grasberg Block Cave (GBC) в Индонезия вече повиши цената на медта с 3% до 10 300 долара за тон, пише The Register.

На 8 септември калното свлачище затрупа част от най-голямата мина за мед в света, която отговаря за около 3% от световния добив. Двама души загинаха, а петима остават в неизвестност.

Операторът на съоръжението Freeport-McMoRan спря производството и съобщи, че щетите са засегнали не само производствените блокове, но и цялата инфраструктура на обекта.

Компанията драстично намали прогнозите си за четвъртото тримесечие - вместо планираните над 200 000 тона мед и 345 000 унции злато, продажбите ще бъдат "незначителни". Новината предизвика скок в акциите на други медодобивни компании и повиши цената на медта.

Критичен метал

Медта е изключително добър проводник на електричество, поради което се използва в почти всички електронни устройства - от смартфони и лаптопи до сървъри и кабели. Той също е ключов и за технологиите за възобновяема енергия, които заместват изкопаемите горива.

Анализаторите прогнозират, че световното търсене на мед ще се удвои до 50 милиона тона годишно до 2035 година. Този растеж се подхранва допълнително от AI бума, който изисква милиони нови сървъри. Същевременно минните компании ще се борят да задоволят нарастващото търсене.

Въздействие върху потребителските цени

В последните години потребителите на технологии понесоха поскъпвания заради пандемията, инфлацията, митата и нарастващото търсене на AI технологии. Сега медната криза добавя още един фактор.

Въпреки че медта е малка част от себестойността на повечето устройства, въздействието ще бъде най-забележимо при продукти с високо съдържание на метала като кабели и мрежово оборудване. Технологичните вериги са дълги, така че повишените цени може да не се отразят веднага на потребителските сметки.

Растящият интерес към рециклиране на мед вече кара телекомуникационните компании да разглеждат възможността да изкопаят старите си кабели и да ги продадат, отбелязва технологичното издание. Това показва колко сериозен е недостигът на този критичен метал за технологичната индустрия.