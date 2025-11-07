Прекратяване без неустойка на договор с мобилния оператор при промяна в условията им - на това вече могат да разчитат физическите лица, след като вчера депутатите приеха на второ четене промени в Закона за електронните съобщения.

Текстовете, които трябва да осигурят пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент относно единния пазар на цифрови услуги, получиха широка подкрепа.

Проект в подобен дух беше внесен още в началото на миналата година, а причината за него се корени още по-назад. След резкия скок на инфлацията след 2021 г. три години поред телекомите едностранно индексираха цените си, което предизвика силни политически реакции. Потребителите обаче нямаха особен избор.

През миналата година телекомите и Комисията за защита на потребителите подписаха браншово споразумение, което предвиждаше в договорите да залегне право на прекратяване без неустойка при всяко увеличение в рамките на един месец след обявената начална дата на индексация. Имаше и записани прагове на инфлация или дефлация, при които няма индексация.

Сега със законовите промени всичко това спира да бъде с пожелателен характер. Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Първоначално срокът беше до един месец. Документът ще се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието.

Според Мартин Димитров от ПП-ДБ така операторите "ще влязат в допълнителен конкурентен режим".

"В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно - договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан", заяви председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Кирил Добрев ("БСП-Обединена левица").

Той подчерта, че решението не е насочено срещу компаниите, "а е в полза на честните отношения между тях и клиентите им".